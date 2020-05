La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/may/2020 6 de Mayo de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. SACAN LA BASURA A DESTIEMPO "Esto pasa todos los findes en Avenida Balbín y San Martín. ¿Qué podemos hacer?, por favor hagan algo. No es justo tampoco para los muchachos recolectores. Sacan esa basura siempre fuera de hora y día y los perros sueltos rompen y desparraman todo. Desde ya muchas gracias", muestra Vilma. EN VÍAS DE SOLUCIONARSE "La pérdida de Chiclana casi Jacob ya está siendo reparada. Gracias por leer mi reclamo", muestra Marcela. UNA LARGA ESPERA... "Estrada entre Moreno y Colón. Quisiera encontrar una solución al reclamo que vengo realizando desde Diciembre, teniendo todos los impuestos al día, una enorme pérdida de agua, que me está levantando la vereda, sintiendo el malestar de mis vecinos... y no teniendo solución alguna. Espero que se haga oír este reclamo... Teniendo en cuenta también el DENGUE!!!!!", muestra Mariana.



