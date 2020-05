Desde la Secretaría de Salud informaron que quienes necesiten charlar con alguien, recibir orientación y contención por alguna situación particular, de un familiar o amigo por consumos problemáticos podrán comunicarse al 3489-672416 / 672465 o vía mail a adicciones@campana.gov.ar El Centro de Orientación y Asistencia en Adicciones del Municipio informa cuáles son las vías de comunicación disponibles para quienes necesiten ayuda profesional por consumos problemáticos. "Si necesitas hablar con alguien, brindamos orientación y contención, podes comunicarte al 3489-672416 / 672465 o vía mail a adicciones@campana.gov.ar", detallaron desde el Centro, dependiente de la Secretaría de Salud. Además, indicaron que podrá requerir orientación gratuita no solo la persona que se vea afectada sino también algún familiar o amigo de esta. "El encuentro con otro, la palabra y la escucha son formas de prevenir el consumo de sustancias. Que este momento de aislamiento preventivo, no nos impida comunicarnos y acercarnos", completaron.





El Centro de Orientación y Asistencia en Adicciones recuerda sus vías de comunicación

