¿Son de utilidad los jabones antibacterianos frente al Covid-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el lavado de manos como "la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, seguida de un aclarado con abundante agua, con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y residente, y así evitar la transmisión de estos microorganismos de persona a persona". La Lic. Andrea Novau, enfermera del staff de Control de Infecciones del Hospital Universitario Austral, explicó que "muchas enfermedades y afecciones se propagan por no lavarse las manos simplemente con agua corriente limpia y jabón. Por ello, mantenerlas limpias es una de las prácticas más importantes para evitar enfermar y transmitir microorganismos a otras personas". Pero detalló que los jabones antibacterianos no son más útiles que el jabón normal y son inútiles en la presentación líquida si al menos no incluyen un 60% de alcohol, porque los productos antibacterianos no afectan en absoluto a los virus". Eliminar al COVID Los virus y bacterias, incluido el COVID 19, se protegen con una membrana lipídica, aceitosa, que es frágil. La especialista especificó que "las moléculas del jabón tienen una cola hidrofóbica que destruye esa membrana y sus células de ARN. El alcohol actúa de la misma manera. El punto importante es tomarse el tiempo de al menos 20 segundos, y que el producto cubra toda la superficie de las manos". "El lavado de manos con jabón tiene una ventaja adicional: elimina físicamente los virus y bacterias de la piel aún más difíciles de quitar. ¿Cómo es esto? Las cabezas hidrófilas de las moléculas de jabón se extienden cuando se unen con el agua. Las colas hidrofóbicas giran, recogiendo todo lo que atrapan en pequeñas burbujas de jabón (micelas). Por ello, es importante frotar vigorosamente las manos para bloquear estas partículas invasoras y eliminarlas por el desagüe". En cuanto a la temperatura del agua, la especialista especificó que no es relevante, siempre y cuando las manos estén jabonosas. ¿En qué momentos debemos lavarnos las manos? Frecuentemente, a menudo. Es decir, cuando las manos se observen sucias, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. La Lic. Novau, además, detalló los siguientes casos: - Después de ir al baño. - Antes y después de comer. - Después de estar en contacto con la basura. - Después de tocar animales y mascotas. - Después de cambiarle el pañal a un bebé o de ayudar a un niño a usar el retrete. - Siempre que tenga las manos visiblemente sucias. - Después de manipular ropa sucia. En el contexto actual de la prevención del COVID-19, debería lavarse las manos en las siguientes ocasiones: - Después de limpiarse la nariz, toser o estornudar. - Después de visitar un espacio público, como transportes, mercados y lugares de culto. - Después de tocar superficies fuera de su hogar, por ejemplo, dinero. - Después de retirarse el tapa boca-nariz o la máscara. - Antes y después de cuidar a una persona enferma y también mientras la esté cuidando.

Imagen ilustrativa



¿Son de utilidad los jabones antibacterianos frente al Covid-19?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar