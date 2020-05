Efemérides del día de la fecha, 6 de Mayo

DÍA INTERNACIONAL SIN DIETAS Establecido en el año 1992, este día tiene el objetivo de alertar sobre los riesgos de la anorexia y otros desórdenes alimentarios, erradicar la gordofobia, promover la aceptación del cuerpo propio y homenajear a las víctimas de desórdenes alimenticios y cirugías para perder peso. La iniciativa surgió de la escritora británica Mary Evans Young que, tras padecer anorexia nerviosa, decidió luchar contra la industria de productos dietéticos: "entré en acción tras haber visto un programa de televisión en el que las mujeres se hacían intervenciones quirúrgicas para bajar de peso." Por eso, creó el eslogan "La gorda devuelve el mordisco" para llamar la atención de los medios. Así, consiguió una entrevista para un programa televisivo en el cual, junto a la audiencia, estableció este día. La especialista en nutrición y directora del Centro de endocrinología y nutrición CRENYF, Virgina Busnelli, expresó en una columna de Télam: "el formato de éstos recursos milagrosos pero altamente dañinos va cambiando de slogan […] pero todos tienen puntos en común: no educan ni informan a sus pacientes con la verdad, se realizan la mayoría de las veces sin control médico, se basan en mitos sin sustento nutricional, prometen una pérdida acelerada de peso en poco tiempo y sin ejercicio físico […]". SE ESTRENA "ESPERANDO LA CARROZA" Corría el año 1985 cuando se entrenó en todos los cines del país "Esperando la carroza." Dirigida por Alejandro Doria, la película está basada en la obra teatral"Esperando la carroza" del escritor uruguayo Jacobo Langsner que, al escribirla, no imaginó que la misma sería un éxito en la gran pantalla: "cuando escribí la obra se la dí a un director para ver qué opinaba y me dio un consejo: quemala. Después se transformó en una especie de ícono." El film protagonizado por Luis Brandoni, Antonio Gasalla, China Zorrilla, Betiana Blum, Juan Manuel Tenuta, Andrea Tenuta y Enrique Pinti, trascendió los años haciendo a reir a generaciones y dejando memorables frases como "Yo hago puchero, ella hace puchero.Yo hago ravioles, ella hace ravioles", "Tres empanadas", "¿A donde está mi amiga?" y "Una pobreza digna", entre otras tantas. Sobre esto, Luis Brandoni reflexionó: "tiene una particularidad única que es que la gente mayor, adulta y joven se siente identificada conesos personajes, que no son un modelo de conducta social… pero es lo que nos gusta a nosotros. Y esto me parece que es el secreto." En el año 2009, se estrenó la segunda película, la cual no contó con la actuación de Antonio Gasalla, China Zorrilla y Enrique Pinti. A pesar de su éxito moderado fue destrozada por los críticos de cine. AMADEO CARRIZO DEBUTA EN RIVER Un día como hoy en el año 1945, Amadeo Carrizo debutaba en River. Proveniente de Rufino, Santa Fe, el arquero parecía estar destinado a seguir los pasos de su padre en el ferrocarril Pacífico. Pero todo cambió cuando River lo aceptó en su plantel: "estuve por entrar a los 18 años, pero ya me habían aceptado en River y con un futuro promisorio" comentó el arquero en una entrevista a "El Gráfico." Apenas cumplidos los 19 años, Carrizo debutó en un clásico contra Independiente, en el que "La Máquina", famosa delantera millonaria, se impuso 2 a 1 sobre "El Rojo." El servicio militar lo alejó del arco por un tiempo, no obstante, eso no impidió que siguiera entrenándose y, en el año 1948,consiguió la titularidad después de disputárselacon Héctor Grisetti. A partir de eso jugó 551 partidos oficiales con un record de 769 minutos sin recibir goles y se consagró campeón del Torneo de Primera División en los años 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956 y 1957.

