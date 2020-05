El Presidente de la Federación Metropolitana y de la Federación Mar y Sierra se refirió a la actualidad del automovilismo zonal y afirmó que la actividad volverá cumpliendo todos los protocolos que regulen eventos masivos. En estos tiempos donde el automovilismo no tiene claro cómo va a arrancar la temporada y tampoco cuándo y dónde siempre es oportuno charlar con Oscar Milani, presidente tanto de la Federación Mar y Sierra como de la Federación Metropolitana. Un dirigente de una dilatada trayectoria en el mundo tuerca y con experiencia acumulada: "Son casi 30 años trabajando y 50 involucrado en este deporte. Hoy, y desde hace 13 temporadas, presido dos federaciones", detalla. -¿Cuántas categorías son las que tiene a su cargo? -Actualmente, en mi gestión comando los destinos de 66 categorías entre las dos federaciones y esto provoca que hay que ser que muy sensato y cauto al momento de abordar esta problemática que nadie esperaba y nos superó. Estamos intentando encontrar la salida para el automovilismo zonal. -¿Fue algo inesperado para todos? -La pandemia de Coronavirus ha silenciado todos los motores. Si hay que buscar antecedentes debemos remitirnos a la Segunda Guerra Mundial y en este contexto, el automovilismo zonal y regional también como las máximas expresiones del deporte motor, debemos de decir que funcionan en menor medida como unidades de negocios y no están exentos de los perjuicios y contratiempos que inesperadamente aparecieron con el Covid-19. -¿Y cómo se debe manejar ante tal situación? -Yo trato de entender que hoy debemos manejar los contratiempos para el automovilismo zonal en cuatro puntos. Pero está claro que el más importante es el primero: encolumnarse detrás de la salud, porque primero está la salud. Cada uno de nosotros, que estamos desde tanto tiempo involucrados en el automovilismo, con el acompañamiento de tanta gente, lo primero que deseamos es que las autoridades sigan controlando esta pandemia a nivel mundial y nacional. -¿Y cómo se seguiría luego? -Una vez que estén dadas y garantizadas las condiciones veremos cómo reconfiguramos nuestro automovilismo en las dos federaciones que presido. En segundo lugar, estoy preocupado por la economía que rodea al deporte motor y también marca este aspecto. -Este es un tema muy difícil. -Conozco y entiendo que el automovilismo es una unidad de negocios y los equipos, pilotos, mecánicos, preparadores, proveedores y prestadores de servicios no están ajenos. Lógicamente, al no poder desarrollarse nuestra actividad, el perjuicio que se genera en ese sentido también es un gran inconveniente para muchas familias -Tanto el piloto como el dirigente están inquietos de cara al futuro. -He recibido ya numerosas consultas sobre qué sucederá con el gran caudal de pilotos zonales que han abonado tanto sus licencias deportivas como médicas y su validez. En ese sentido aquellos que ya cumplieron con este requisito y comenzaron sus calendarios no deberían tener inconvenientes en la reanudación de las competencias. -¿Se retomaría sin público? -Tal como se viene especulando con el fútbol y como sucedió en la competencia que el Top Race afrontó en Concepción del Uruguay, donde se llevó adelante la actividad sin público. Algo que nos puede pasar si el protocolo involucra a las categorías zonales. -¿Por qué dice eso? -Porque, para mí, al automovilismo zonal le resultará un gran obstáculo, dado que detrás de cada auto en cada carrera hay un grupo de mecánicos y amigos que acompañan a los pilotos en los boxes y estaríamos ante un tema para el que no tenemos una solución contundente. Pero de ninguna manera nos vamos a apartar de los protocolos que regulen los eventos de concurrencia masiva. -Entiendo que se va a ir evaluando. -Más allá de esto, vamos a ir evaluando con las categorías y organizadores de qué forma continuamos. Si se reducen los campeonatos o eventualmente hacemos torneos 2020/21. Dependemos totalmente para tomar determinaciones de la reactivación de nuestro deporte. -¿Habrá cambios importantes? -Sí, pero lo último que te puedo decir y confirmar y que dejo en claro es que a pesar de todo lo expuesto precedentemente, en el momento de volver con la actividad se ajustará cumpliendo absolutamente todas las disposiciones de cada uno de los jefes comunales de cada distrito donde se desarrollen las competencias automovilísticas. Y de más está decirlo: bajo los parámetros de nuestro ente superior, la CDA del Automóvil Club Argentino.



