En la trinchera de los barrios

Comedores, merenderos, huertas comunitarias y cooperativas de trabajo. Oscar Echegaray relata la actividad del Movimiento Evita en Campana y recuerda la figura de Eva Duarte en el día de su natalicio. Oscar Echegaray (46) dice venir de una familia en la que la política siempre fue una materia presente, y haber comenzado a militar en la Juventud Peronista sobre el final de su adolescencia: "Después de lo que pasó, ahora me arrepiento… pero la verdad es que hasta salí a pintar paredes para Menem", dice con una sonrisa, como quien confiesa un pecado de juventud. Dice que su vínculo con el Movimiento Evita en Campana, del que ahora es el principal referente, se remonta a poco más de una década atrás. "Mi hermano tenía un problema de salud, y la referente de ese momento, Silvia Suárez, me escuchó y a través de ella recibimos una mano importante. Fue entonces que me empecé a involucrar con el movimiento…" Hoy el Movimiento Evita en Campana administra 8 espacios en los barrios San Luciano, San Cayetano, San Felipe, El Destino, Villa Nueva, Lubo, La Josefa y Otamendi, donde 3 días a la semana funcionan como comedores y otros 3 como merenderos. "Asistimos alimentariamente a unos 1000 vecinos… con esto de la pandemia la cifra prácticamente se duplicó". Lo interesante del caso, es que parte de los alimentos que se utilizan en esos lugares son generados por los propios militantes a través de huertas comunitarias, donde también se crían gallinas ponedoras y lombrices. "Arrancamos hace unos 3 años, a partir del programa ProHuerta del INTA y los compañeros referentes se fueron a capacitar a la Facultad de Agronomía de la UBA. Además, nos van trayendo las semillas de temporada. Entonces, generamos todo tipo de hortalizas para los comedores, y también huevos. Las lombrices las criamos para fabricar humus que agregamos a las huertas, y cuando hay excedente, también las vendemos en los puestos de carnada". Otras de las actividades pasa por insertar laboral-mente a quienes reciben planes del Estado. "La idea es sacarlos de la indigencia. Estamos hablando de gente que recibe una ayuda de $8500.- por mes y si logramos bajar alguna actividad, esa cifra se duplica. Un ejemplo reciente fue en marzo, cuando teníamos para pintar 8 escuelas, a razón de 20 compañeros por escuela. Arrancamos, pero con el tema de la cuarentena se paró todo", comenta Echegaray, quien señala que se encuentra en carpeta la posibilidad de hacer veredas en los barrios bajo el mismo formato luego de finalizado el aislamiento social preventivo y obligatorio. "La vamos llevando, pero son tiempos difíciles. Nos inspiramos en la figura de Evita y a la gente le hablamos de ella, de cómo le tendió una mano a los más desposeídos y que le puso el alma y la vida a esa tarea… si hasta a veces no comía de tanta gente que tenía haciendo fila en la Fundación. Se cumplen 101 años de su nacimiento, y su figura sigue siendo un ejemplo. La política siempre va a ser una herramienta de transformación, y lo que hacemos es para poder cambiarle un poco la vida a los que menos tienen", concluye.

“Lo que hacemos es para poder cambiarle un poco la vida a los que menos tienen", dice el referente del Movimiento Evita en Campana, Oscar Echegaray.





Los comedores y merenderos del Movimiento Evita están presentes en ocho barrios de Campana.



En la trinchera de los barrios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar