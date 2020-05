Asalto a mano armada en Santa Florentina

P U B L I C



Fue ayer por la mañana en la sucursal de la panadería Dos Reynas. "Desde que empezó la cuarentena, los barrios estamos totalmente desprotegidos", señaló Juani Aguilera. El video grabado por la cámara de seguridad se difundió rápidamente por las redes sociales. Se ve a dos jóvenes de alrededor de 20 años, con sus correspondientes barbijos, comprando en el salón de venta al público de una panadería. Cuando la joven vendedora le alcanza el producto de la compra, uno de ellos saca un arma de su cintura. La muestra, y la vuelve a guardar. La joven les entregó dinero en efectivo y un celular. El asalto tuvo lugar ayer por la mañana, alrededor de las 11:30, en la sucursal de la panadería Dos Reynas, de Vigalondo y Chapuis, en el límite entre los barrios Santa Florentina, Las Campanas y Ariel del Plata. La joven asaltada, es una sobrina de Juani Aguilera, quien junto a su esposo, es dueña del emprendimiento familiar. "En ese lugar –comentó a La Auténtica Defensa- estamos hace un año y medio, y es la primera vez que nos asaltan. Nosotros tenemos otra panadería en el barrio Siderca Rojo, sobre Barnetche, desde hace 11 años, y esta vendría a ser una sucursal. Lo peor fue el susto que se pegó mi pobre sobrina… no es cualquier cosa que te amenacen con un arma". En ese sentido, comentó que durante los 11 años de trayectoria comercial en el barrio Siderca, fueron víctimas de 3 asaltos. Uno con secuestro incluido. "Fue en el 2015, de madrugada. Mi esposo iba a la panadería, porque tenemos elaboración propia, y lo llevaron con el auto y todo. A las dos horas lo largaron cerca de la comisaría, y después encontramos el auto abandonado cerca de APID". Sobre este último robo en particular, Aguilera reflexionó: "Yo tengo que sacar permiso para ir a trabajar, y hasta para ir a la farmacia… hace un mes que no veo a nadie de mi familia. ¿Cómo puede ser que esta gente ande de barrio en barrio y nadie les pregunta por qué están en la calle? Desde que empezó la cuarentena, los barrios estamos totalmente desprotegidos. Le roban a los abuelos, les roban a los que esperan el colectivo… y no pasa nada. Espero que después de esto pongan una patrulla para cuidarnos un poco".

SE LLEVARON EFECTIVO Y UN TELEFONO CELULAR, ADEMÁS DE UNA PREPIZZA Y UN CUARTO DE BISCOCHITOS DE LA SIMULADA COMPRA. (CAPTURA DE VIDEO).



Asalto a mano armada en Santa Florentina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar