Un peatón se encontraba filmando y sacando fotos del frente de una casa céntrica sin justificación aparente. El aislamiento social preventivo y obligatorio se va relajando poco a poco y cada vez es más frecuente ver peatones en la calle, sumado a que el uso de los tapaboca o barbijos parece caerles a medida a los amigos de lo ajeno. Fue ayer a primera hora de la tarde cuando Federico Wolter sorprendió a un individuo con el rostro totalmente cubierto (ya no por un tapaboca sino por un cuello de abrigo) y un gorro de lana, filmado y sacando fotos con el teléfono al frente de su casa. "Lo vi por la ventana, y me llamó la atención porque iba y venía. Fue entonces que abrí la ventana y mientras le preguntaba qué estaba haciendo, le saqué una foto. Sin dar mayores explicaciones, dio media vuelta y se fue caminando por el medio de la calle. Luego llamé a Alerta Campana y vino la policía", relató el vecino y agregó: "A nosotros nos entraron hace varios meses atrás. Difundí este episodio en las redes para que la gente esté atenta sobre este tipo de movimientos extraños. Parecía que estaba haciendo inteligencia", concluyó.



LA IMAGEN DEL SOSPECHOSO. CUANDO LE PREGUNTARON QUÉ ESTABA HACIENDO, DIO MEDIA VUELTA Y SE FUE.



No sabe, no contesta...

