Edición del jueves, 07/may/2020 Notificaron el alta de un paciente y sólo queda una vecina con coronavirus en Campana











NOTICIA RELACIONADA: Nueve muertes y 188 nuevos contagios a nivel nacional El hombre de 34 años, cuyo caso había sido detectado por un laboratorio privado, se recuperó. Ahora es la mujer de 26 años aislada en la Clínica Delta la única vecina que sigue cursando la enfermedad. Este miércoles, el Municipio de Campana confirmó un nuevo paciente de COVID-19 recuperado: se trata del hombre de 34 años informado hace casi dos semanas y que nunca habría requerido internación médica, cursando la enfermedad dentro de su domicilio. Según había trascendido al conocerse la noticia, el caso lo detectó un laboratorio privado de la ciudad. El vecino, que trabajaría en la ciudad de Zárate, nunca habría tenido síntomas de gravedad, por lo que se le dispuso aislamiento obligatorio en su vivienda particular. Con este alta médica, solo queda un paciente de COVID-19 confirmado en todo el distrito: la colaboradora de la clínica Delta, que ya lleva 10 días aisladas en las instalaciones de ese sanatorio privado. Al igual que el vecino de 34 años ahora recuperado, la mujer solo tuvo síntomas leves del coronavirus, pero los análisis remitidos a la red de laboratorios de testeo oficial no tardaron en arrojar un resultado positivo. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa ayer, la paciente fue sometida en las últimas horas a un nuevo hisopado, del que se aguardan los resultados. La ciudad continúa atravesando con cifras estables la pandemia, mientras el sistema sanitario tanto público como privado se sigue preparando para asistir un eventual aumento de la demanda. En ese sentido, el intendente Sebastián Abella confirmó la semana pasada que el distrito no verá flexibilizada la cuarentena. "No podemos dejar o tirar todo lo bueno que hemos hecho hasta ahora. Entiendo que son momentos difíciles y que la cuarentena se está haciendo muy larga, pero no lo creo viable y no creo que sume a nuestro sistema sanitario", manifestó el jefe comunal. ZÁRATE YA NO TIENE CASOS CONFIRMADOS El Municipio de Zárate informó en su último reporte diario que el último paciente que cursaba infección por nuevo coronavirus fue dado de alta. Así, el vecino distrito ya no tiene en su sistema sanitario personas con COVID-19 confirmado. Tampoco posee ciudadanos internados en otros distritos por coronavirus. Del total de seis casos que detectó Zárate desde que comenzó la pandemia, cinco son recuperados y uno falleció: una mujer de 93 años.

#Dato otro recuperado, 06/05. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informa la situación en cuanto a los casos de #Coronavirus en nuestra ciudad. 1 internado, 3 recuperados, 3fallecidos. No se permiten reuniones sociales. Obligatorio uso de barbijo #QuedateEnCasa pic.twitter.com/RjRot5CnYO — Daniel Trila (@dantrila) May 6, 2020



