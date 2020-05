BOLSA POSITIVA La Bolsa de Comercio de Buenos Aires terminó en terreno positivo pese a haber comenzado a la baja, en un mercado atento a la negociación por la deuda, mientras el Riesgo País retrocedió 3,8%. El índice S&P Merval terminó con una mejora de 1,8% y se ubicó en 34.158 unidades, por lo que en el mes acumuló una suba de 4,3%. Las principales variaciones positivas fueron para los papeles de Transener, 12,73%; Metrogas, 12,67%; Gas Cuyana, 10,4%; Tranportadora Gas del Norte, 7,19%; y Agrometal, 6,58%. Por su parte, el Riesgo País experimentó un retroceso de 3,8% y se posicionó en 3.362 puntos básicos. El índice medido por el JP Morgan acumuló en lo que va de mayo una merma equivalente a 3,9%. PAGA HOY El Gobierno abonará hoy la parte del salario que corresponda a los trabajadores cuyas empresas pidieron la asistencia oficial por el impacto de la pandemia del coronavirus. Así lo informaron fuentes oficiales de ANSES, las que indicaron que el beneficio alcanzará a 1.200.000 trabajadores, quienes recibirán el depósito directamente en la cuenta del CBU informado por la empresa. Ante la crisis generada por la pandemia, el Gobierno decidió pagar parte de los salarios de aquellas empresas afectadas por la situación. Desde el organismo previsional exhortaron a las empresas a aportar las claves bancarias de los empleados para hacer los depósitos ya que deben comenzar los pagos. APOYO HETERODOXO Economistas heterodoxos de todo el mundo solicitaron a los acreedores de Argentina que acepten una propuesta de canje de deuda al considerarla "una resolución responsable" que "sentará un precedente positivo" no solo para el país "sino para el sistema financiero internacional en su conjunto". El texto lleva la firma de reconocidos economistas y académicos como Joseph Stiglitz; Edmund Phelps, Carmen Reinhart; Jeffrey Sach, Dani Rodrik, Thomas Piketty, Mariana Mazzucato, Kenneth Rogoff, Brad Setser y Ricardo Hausmann, entre otras 130 personalidades. En una carta a los acreedores, sostienen que la pandemia de Covid-19 ha empujado a la humanidad hacia la peor recesión mundial en los tiempos modernos y la presión sobre las finanzas públicas se ha vuelto enorme, particularmente en los países en desarrollo que ya estaban muy endeudados. CAMBIOS PERMANENTES La pandemia del coronavirus que actualmente vive el mundo se superará, pero cambiará la vida normal de la humanidad, aseveró este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "La pandemia de covid-19 eventualmente retrocederá, pero no puede haber una vuelta atrás a los negocios como siempre", dijo el médico durante una rueda de prensa en línea. "No podemos seguir apresurándonos para financiar el pánico, dejando de lado la preparación. A medida que trabajamos para responder a esta pandemia, también debemos trabajar más duro para prepararnos para la próxima. Ahora es una oportunidad para sentar las bases de sistemas de salud fuertes en todo el mundo, algo que ha sido ignorado por mucho tiempo", continuó Ghebreyesus. REGRESO ADMINISTRADO El canciller Felipe Solá remarcó que "todavía quedan un poco menos de 20.000 argentinos en el exterior" y ratificó que se mantendrá el regreso administrado de los regresos al país tras el 10 de mayo, ya que no está previsto que se reanuden los vuelos regulares en el corto plazo. "Todavía quedan un poco menos de 20.000 argentinos en el exterior. En el corto plazo no van a volver los vuelos regulares, seguiremos administrando los ingresos al país", sostuvo el funcionario nacional. "Ayer a última hora llegó un vuelo de varados en Ecuador que volvieron porque el sistema sanitario de allá está colapsado", detalló.



Breves: Noticias de Actualidad



