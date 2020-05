En comunicación telefónica con Cacho Toller nuestro guía de pesca referente y amigo en Concordia provincia de Entre Ríos, le consultamos sobre la decisión de nuestro vecino país Uruguay al permitir salir a pescar a los guías de pesca y ¿qué opinaba sobre esto? a lo que nos respondió: C.T: Si Luís, mira nosotros hemos tenido muchos comentarios y consultas sobre ese tema. Vamos a partir de la base que es un país distinto al nuestro. Se manejan con sus reglamentaciones y sus leyes. En principio, ellos no tienen cuarentena obligatoria sino sugerida, también tienen una asociación de guías ahí en Uruguay en la cual están nucleados todos los guías de pesca de Salto, de Villa Unión, de Fray Bentos y de Paysandú, manejándose distinto a nosotros, realizando el rol de salida en Prefectura. En cambio nosotros, lo hacemos en el club de pesca y Prefectura les da a ellos, a los guías habilitados, el despacho de salida no a los particulares, además tienen que cumplir con cierto protocolo como el uso de barbijos y demás prevenciones. Por otra parte, no pueden pescar en aguas jurisdiccionales Argentinas esto lo controla la prefectura de Argentina, que estén pescando del medio del río para su costa siempre en aguas Uruguayas. Si tienen prohibida la pesca con extranjeros; pueden salir solamente con el turismo Uruguayo. También es cierto que ellos tuvieron solo un par de casos hace unos treinta días en Salto justamente aquí frente a Concordia, pero no se registraron nuevos casos de COVID19 por lo que acertada o no la decisión se verá con el tiempo. En el caso de nosotros acá en Concordia no hay ningún caso, me parece que sería una decisión muy desacertada poder mover el turismo nacional por el peligro del contagio, aparte arriba de las lanchas es prácticamente imposible mantener una distancia prudente. SDP: Cacho por otra parte queríamos consultarte si ¿la temporada de Caza 2020 en la provincia de Entre Ríos también se suspendió? C.T: Si, todo lo que es caza y pesca o mejor dicho todo lo que es referente al turismo está todo bajo cuarentena obligatoria. Nosotros por información que venimos manejando/hablando con funcionarios de la provincia le estamos calculando que la actividad de guía de pesca o sea la del turismo nacional es la última actividad que se va a abrir en el país. Es decir, le calculamos que recién en noviembre vamos a empezar a realizar excursiones de pesca, teniendo en cuenta que los micros de larga distancia van a empezar a circular recién a fines de septiembre/principios de octubre. Pensamos que recién con los primeros calores vamos a poder entrar al río a pescar. Si queres ver la nota completa de esta charla ingresa en www.semanariopescador.com o escucha esta noche nuestro programa radial. En nuestro programa televisivo Nº826 de esta semana el amigo y colaborador Oscar Enrique Suárez nos muestra la última jornada de pesca 2019 al pejerrey y las sardinas en aguas del Paraná Guazú, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Cacho Toller guia de pesca en Concordia Entre Rios junto a Luis Maria Bruno director del Semanario del Pescador.



Semanario del Pescador:

Uruguay permite a guías salir a pescar

Por Luis María Bruno

