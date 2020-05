La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/may/2020 Meiraldi dijo sentir "vergüenza ajena" por el envío sanitario de la Gobernación







La convalidación de un convenio de comodato de dos respiradores que envió la Provincia de Buenos Aires, encendió una de las principales polémicas que tuvieron lugar anoche en el Concejo Deliberante sobre cómo se encuentra el sistema sanitario de la ciudad frente al COVID 19. Aislamiento social preventivo y obligatorio mediante, anoche los vecinos de Campana pudieron seguir por el canal de Youtube las alternativas de una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante de Campana. Sobre los 29 Asuntos Entrados, hubo 5 pedidos tratamiento sobre Tablas, 4 de los cuales fueron solicitados por el bloque del PJ - Frente de Todos que debate mediante, fueron pasados a comisión merced a la oposición del oficialismo, que cuenta con mayoría. Ellos fueron un Proyecto de Resolución expresando apoyo y respaldo a la sanción del proyecto de Ley de Tributo Extraordinario a las grandes riquezas; un Proyecto de Ordenanza disponiendo de la provisión de rollos de filamento para la confección de máscaras faciales que se realizarán en la UTN y la UNLU; otro limitando la capacidad de pasajeros en el servicio de transporte público local e interubano; y finalmente, proponiendo una Ordenanza para la creación de la Mesa de Entradas Virtual de Atención al Vecino en el sitio web de la Municipalidad de Campana. El quinto tratamiento sobre tablas, fue solicitado por el médico pediatra Ernesto Meiraldi, concejal de Juntos por el Cambio, sobre un Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo convalidando un contrato de comodato con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Fue entonces que Meiraldi pidió la palabra y parafraseando a la intervención anterior de la concejal Soledad Calle (PJ - Frente de Todos) sobre el impuesto a las grandes riquezas señaló: "Hay muchos que están dando migajas", para luego explayarse sobre la ordenanza: "Se pidieron a la Provincia 17 respiradores, de los cuales llegaron 2 en comodato. ¿Qué significa en comodato? Que hay que devolverlos. Es decir, si la provincia los necesita para otro lado hay que agarrar los dos respiradores que nos trajeron y devolverlos. Dos monitores, dos bombas de infusión, y dos camas. Se habían pedido 16 y aún no llegaron. Además, y hablando de migajas, se entregaron solamente 10 mil barbijos quirúrgicos en 5 remesas. Un barbijo quirúrgico dura aproximadamente una hora. Barbijos N95 el gobierno dio 100 barbijos. Vergüenza me da. Y hablando de migajas Toyota dio 1200 y Tenaris dio 1000 (…) Después, el kit de elementos de protección personal: nos mandaron 160. Hoy en los homenajes se reconoció el trabajo de los profesionales de la salud. Pero es poco lo que se los reconoce. Muchos aplausos a las 9 de la noche, pero después se olvidan. Nos enviaron 160 kits de protección personal cuando habiendo un paciente con COVID 19 se pueden a usar entre 20 y 40. Desde este bloque, pido que se apruebe esta convalidación, pero realmente siento vergüenza ajena". Por supuesto, la ordenanza fue aprobada sobre tablas para cumplir con la necesidad administrativa, pero las palabra de Meiraldi generaron una serie de dichos y contradichos desde la oposición, asociados a la problemática de la pandemia del COVID 19, a lo largo de toda la noche, mientras se fue desarrollado la sesión: desde la oportunidad y la forma en que el Ejecutivo decidió cerrar los accesos a la ciudad, hasta la controvertida existencia o no de una coordinación efectiva entre el Hospital San José, la clínica Delta y el Sanatorio Vandor. En este último sentido, el Dr. Rubén Romano (PJ-Frente de Todos) señaló que sí hay comunicación entre las partes, pero no se conformó un comité y se lamentó por la "falta de integración de las fuerzas sanitarias en Campana"; mientras que Soledad Calle recordó que "a 46 días de la pandemia no se conformó el Comité de Crisis propuesto oportunamente". Axel Cantlon (UV Calixto Dellepiane) sumó su visión en el mismo sentido y explicó que al no haber coordinación, las tres terapias intensivas disponibles en la ciudad podrían estar contaminadas con COVID-19 al mismo tiempo, en vez de centralizar a esos pacientes en una sola, y así dejar plazas disponibles no contaminadas para pacientes con otras dolencias. Marco Colella (PJ-Frente de Todos) también pidió la palabra para decir: "Las proyecciones no son positivas, y estamos a tiempo armar la integración" de los tres nosocomios; mientras que el concejal Luis Gómez (Juntos por el Cambio) dijo no entender nada, y citó las elogiosas palabras del Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires sobre las obras realizadas en el Hospital San José de cara a la pandemia; y recordó que al día de ayer no había casos positivos de COVID 19 en la ciudad, además de reclamar porque desde la provincia "no mandan la coparticipación". Entre los 24 Despachos de Comisión aprobados se destacan, entre otros, el proyecto de Ordenanza del Bloque Juntos por el Cambio aprobando la creación del Consejo de Género y Violencia Familiar en la órbita del HCD; y el un Proyecto de Comunicación del Bloque UV Calixto Dellepiane solicitado al Departamento Ejecutivo convoque a las fuerzas vivas de la ciudad para un esfuerzo colectivo sanitario de prevención del COVID 19.

Los vecinos de Campana pudieron seguir por el canal de Youtube la sesión del Honorable Concejo Deliberante.





El médico pediatra y concejal de Juntos por el Cambio Ernesto Meiraldi señaló: "Hay muchos que están dando migajas", refiriéndose al envío de material sanitario desde el gobierno provincial. VIDEO: #Video HCD Campana: Sesión Ordinaria, 7 de Mayo de 2020. https://t.co/nUmUgkoVHK — La Auténtica Defensa (@LADdigital) May 8, 2020

Meiraldi dijo sentir "vergüenza ajena" por el envío sanitario de la Gobernación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar