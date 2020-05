Ya no hay casos confirmados de coronavirus en la región

Tanto Campana como Zárate dieron de alta a sus últimos pacientes con COVID-19 y por estas horas ambas ciudades transitan la cuarentena sin pacientes enfermos. Las autoridades sanitarias siguen la evolución de la pandemia con cautela. Pasaron más de tres semanas para que la ciudad volviera su cuenta de casos positivos de COVID-19 a cero. Este jueves el Municipio de Campana confirmó que fue dada de alta la última paciente y, al menos por estas horas, el distrito no tiene detectados vecinos infectados con coronavirus. La noticia genera mayor optimismo si se amplía el foco a la región, con Zárate, la ciudad mas cercana, tampoco registrando casos confirmados de coronavirus desde hace más de 48 horas. Profesionales médicos consultados por este diario manifestaron que la pandemia evoluciona de manera estable en nuestra ciudad, con solo siete casos detectados desde su comienzo. Similar diagnóstico puede sugerirse para Zárate, que apenas registra seis infecciones. Contactado por La Auténtica Defensa, el Municipio prefirió no hacer declaraciones oficiales sobre el alta del último paciente con COVID-19 y el estado actual de situación en la ciudad. La semana pasada, el intendente Sebastián Abella había descartado cambios en el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en línea con lo dispuesto por el gobernador Axel Kicillof. Quien sí habló con los medios fue el subdirector médico de la Clínica Delta, Carlos Mendoza, quien anunció el alta del sanatorio privado de la paciente con coronavirus. "La salud de la chica es perfecta", destacó el profesional médico. La joven, de 26 años y empleada de la Delta, "no tuvo ningún tipo de complicaciones" y luego de un hisopado negativo, se retiró del establecimiento, donde permanecía aislada desde el sábado 25 de abril. Al mismo tiempo, Mendoza confirmó que los compañeros de la mujer no fueron testeados en busca de coronavirus porque ninguno presentó síntomas compatibles con la enfermedad. Por eso, realizan el aislamiento en su casa, cuyos 14 días mandatorios concluyen este fin de semana. En ese sentido, el subdirector indicó que "probablemente" todos -la paciente recuperada incluida- se reincorporen al trabajo en los próximos días. De los siete casos de COVID-19 detectados por las autoridades sanitarias desde el arranque de la pandemia de coronavirus en el país el pasado 3 de marzo, cuatro lograron el alta médico y tres fallecieron. Por su parte, Zárate registró un total de seis casos, con cinco recuperados y una persona fallecida. Pero este escenario no es definitivo y las autoridades sanitarias de la región, mientras analizan con cautela la evolución de la pandemia, se preparan para atender más contagios. "El pico, inexorablemente, va a llegar, pero para eso hemos ordenado todo", expresó este miércoles Pablo Giménez, coordinador del programa Centros de Aislamiento que impulsa el Municipio de Zárate. Y advirtió: "Sabemos que la gente usa barbijo y lo incorporaron, pero si la situación empeora vamos a tener que decidir varias acciones, aunque no gusten".

Vecinos aguardan acceder a una sucursal bancaria con barbijos y los protectores faciales donados por Tenaris.

#Dato estamos en Cero. Anoche le dieron el alta a la paciente que permanecía internada. Así lo informó la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana en cuanto a los casos de #Coronavirus en nuestra ciudad. Sigamos cuidándonos. Obligatorio uso de barbijo #QuedateEnCasa pic.twitter.com/nQPD4Hd2Eo — Daniel Trila (@dantrila) May 7, 2020

Ya no hay casos confirmados de coronavirus en la región

