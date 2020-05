La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/may/2020 Habrá clases virtuales para el Plan Fines







En el marco de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, a partir del 7 de mayo se implementa en Campana un novedoso dispositivo de clases virtuales para garantizar la continuidad pedagógica. Será destinado para aquellos alumnos y alumnas secundarios que cursan el segundo cuatrimestre del 3º año del programa Fines. En el distrito, son aproximadamente 63 alumnos divididos en 4 comisiones, los alcanzados por esta medida. Y para aquellos que no tienen acceso a las herramientas digitales, se les entregará cuadernillos. De esta forma y, apoyados por tutoriales, podrán llevar adelante y terminar sus carreras. El resto de los alumnos deberán esperar definiciones del Gobierno Provincial para el avance de su escolaridad. En relación a esa medida, el Consejero Escolar por el Frente de Todos Alejo Sarna, destacó que "tenemos un estado Nacional y Provincial presente que, un durante la propagación del Covid 19 y las medidas de aislamiento social, se sigue preocupando por la educación de todos y todas y, en este caso en particular, se preocupa y se ocupa de cerrar una deuda que tiene el estado con quiénes no pudieron terminar la escuela. En ese sentido, debo decir que estamos orgullosos de nuestro Presidente y nuestro Gobernador, a quienes vamos a acompañar cada uno desde el rol que nos toca. A su vez fue muy importante la decisión política educativa de la Dirección de Adultos encabezada por Silvia Vilta y por el trabajo de sus referentes Técnicos Territoriales de la región 11 Romina Nogues y Nahuel Rivas Karlic, para seguir educando pero también para cuidarnos entre todos y todas".



Habrá clases virtuales para el Plan Fines

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar