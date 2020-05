La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/may/2020 Breves: Noticias de Actualidad









REABREN INDUSTRIAS Más de un millar de industrias de distintos sectores serían autorizadas a retomar la actividad a partir del lunes próximo, con rigurosos protocolos sanitarios, luego de 50 días de cuarentena, trascendió ayer. En cambio, hay más resistencia a habilitar la apertura de algunos comercios, como se viene proponiendo desde distintos sectores, porque eso favorecería una mayor circulación de personas. La mayor parte de las empresas opera en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, aunque hay oficinas logísticas y comerciales en la Ciudad de Buenos Aires que también retomarán la actividad.

Imagen ilustrativa TIBIO CACEROLAZO En distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires se registraron ayer tibios cacerolazos, que tuvieron como objetivo principal protestar contra las políticas oficiales del Gobierno. La convocatoria a hacer sonar las cacerolas había sido lanzada a través de las redes sociales, donde se invitó a manifestar contra el presidente Alberto Fernández este jueves a las 20:00. A la hora señalada, la protesta se hizo escuchar en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, con énfasis en Belgrano, Congreso y Palermo, aunque con mucha menor intensidad que el jueves pasado. La convocatoria de este jueves tenía el objetivo central de cuestionar las políticas oficiales en el marco de la pandemia por el coronavirus, aunque también era para reclamar por la provisión de insumos en todos los centros de salud. GERIÁTRICO EVACUADO Un geriátrico del barrio porteño de Recoleta fue evacuado este jueves tras detectarse que unas 25 personas que residen allí y 5 empleados del lugar, dieron positivo para coronavirus, por lo que los adultos mayores contagiados fueron trasladados a diferentes clínicas porteñas. El geriátrico evacuado se llama Carpe Diem y está ubicado en la intersección de Larrea y Paraguay, en el barrio de Recoleta. Según contó ante los medios un médico a cargo del geriátrico, tras detectarse un caso positivo de un hombre que empezó con dolor de garganta, se decidió realizar el test a todas las personas que viven en el lugar y 25 de un total de 40, dieron positivo para coronavirus. Según comentó el médico, las personas contagiadas están todas asintomáticas. DESPUÉS DE LAS VACACIONES El ministro de Educación, Nicolás Trotta, remarcó este jueves que las clases van a volver cuando sea posible "garantizar la salud" y adelantó que eso podría darse después de las vacaciones de invierno. "Los chicos van a volver cuando podamos garantizar la salud, no lo sabemos, estamos trabajando con distintos escenarios. Nos gustaría pensar que después de las vacaciones podríamos volver de a poco", indicó el funcionario nacional. Y agregó: "La expectativa es un regreso progresivo luego de las vacaciones de invierno". EN ÓRBITA China reportó que su nueva nave espacial experimental, lanzada el último martes desde el sur del país, está funcionando correctamente. La misión no tripulada se enmarca en la intención de construir una estación orbital y competir con Estados Unidos, Rusia y compañías privadas en la exploración del espacio. La nave no tripulada y su cápsula de regreso fueron lanzadas abordo de un cohete Larga Marcha 5B, uno de los más poderosos que existen. De acuerdo con los informes, la cápsula es una versión mejorada de la Shenzhou, basada en la nave soviética Soyuz y puede transportar a seis astronautas, en lugar de tres.

