Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LUCES APAGADAS "Quisiera hacer el reclamo ante quien corresponda, informándole que las Luces de La Colectora Norte y Sur no están funcionando hace más de una semana; esto abarca desde el Hotel Dazzler y casi llega hasta el Sofitel; en cercanías del Barrio Las Praderas. El reclamo mío es por las personas que van a tomar el 194 y 204, esto genera un peligro constante a altas horas de la madrugada", escribe Rolando. PARECE UNA TRAMPA "Cráter en Rawson esquina Sivori, representa eventual peligro si se cae alguna persona adentro, se puede lastimar mal o hasta fracturar en caso de ancianos. Por favor quiero una respuesta", escribe Luis.



#QuejaVecinal rotura de caño de agua potable bajo el pavimento en Arenales 1065, entre Urquiza y Salmini #Campana. Ya hicieron reclamos a @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/JhcmrK7kVW — Daniel Trila (@dantrila) May 7, 2020 #QuejaVecinal calle a oscuras en barrio Siderca Rojo. Arenaza entre Viale y Bellomo ahora plena oscuridad y anoche también. @EDENSAcomunica @CeMAV_Campana pic.twitter.com/cGdgZQ8tKr — Daniel Trila (@dantrila) May 8, 2020

