Julio N. Carreras

Para poder llegar a entender parte del ABC de la economía de un país o región, primero debemos tener un claro concepto de lo que es la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía, estudia actores económicos globales, como un país; y la microeconomía a un consumidor. Ampliando, se puede decir que estudia la economía mediante el análisis de las variables, considerando el monto total de bienes y servicios producidos, los ingresos generales, nivel de empleo, recursos productivos, balanza de pagos, tipo de cambio y en general el comportamiento de los precios. Siendo las variables más usadas el Producto Bruto Interno (PBI), la tasa de desempleo, los niveles de impuestos, entre otras, por nombrar las más comunes. La microeconomía se encarga del accionar individual de los agentes económicos, individuos, familias, las empresas o los trabajadores. Toma en cuenta las decisiones tomadas por cada uno para llegar a sus propios objetivos. Los elementos básicos en los que se centra el análisis microeconómico son los bienes, los precios, los mercados y los agentes económicos. El análisis específico se basa en la ley de oferta y demanda en forma primordial. En nuestro país se agrava el problema debido a la total ausencia del estado con reales apoyos y promociones industriales, falta de políticas económicas de recuperación, la fuerte presión tributaria, las altas tasas de inflación, intereses usurarios dentro de un sistema financiero nefasto y corruptivo, acompañado por la volatilidad en el tipo de cambio. Estos son los temas que más preocupan a los empresarios, ya que van en contra de toda posibilidad de crecimiento y competitividad en el mercado internacional, sin el cual no se puede subsistir. Es importante empezar a considerar que ya se debería haber presentado un plan económico-financiero de recuperación de las pequeñas y medianas empresas, buscando caminos alternativos para caminar hacia la salida de la hecatombe producida en la economía por la pandemia que afectó a toda la humanidad. Esto implica establecer normas y reglas generales para determinar la puesta en marcha de la maquinaria de la economía, a las cuales cada productor, cualquiera sea su rubro, debería adaptarlas a lo específico de sus necesidades. Todos sabemos que una máquina está compuesta por muchas piezas perfectamente ensambladas, que en su conjunto realizan una acción que produce algo. La salida de un producto, o cualquier otra cosa que pasa a integrar por su utilidad la vida de las personas, dentro del contexto general en que desarrollan sus actividades, es el principio de una acción económica. Entre el conjunto de piezas que identifican una sociedad está el consumo, dentro del cual se deberá considerar todo lo que en definitiva significa, yendo desde la materia prima con la que se comienza (incluyendo su extracción, producción u obtención de la manera que corresponda) pasando por todo el desarrollo de la gestación del producto que es finalmente consumido por los integrantes del target hacia el que va dirigido, o sea sus consumidores. Para los que siempre le buscan la quinta pata al gato, debemos aclarar que esto no termina aquí, sino que empieza la etapa de recuperación de sobrantes (residuos), que implica el inicio de otra máquina que pasa a formar parte de la macroeconomía, como microeconomía. Para no perder de vista nuestra posibilidad de emitir un resultado en este pequeño ensayo, terminaremos en el resultado del inicio de lo que llamaremos la primera puesta en marcha de un engranaje productivo que permitirá pasar desde la inactividad producto de la falta de ordenamiento impuesto a la productividad producida por la madurez de una economía que afronte el desafío con el general apoyo de toda la ciudadanía. Salimos juntos todos o nos hundimos irremediablemente en la dependencia que se busca de uno y otro lado. La primera sociedad de la humanidad fue la familia. La macroeconomía y la microeconomía son diferentes pero no independientes. Se necesitan ambas para comprender la economía.

Opinión:

La macroeconomía y la microeconomía son dependientes entre sí

Por Julio N. Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar