La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/may/2020 NotiCMR:

8 de Mayo, Dia Mundial del Cáncer de Ovario (I)

Por Dra. Débora B. Cozzarín













Débora B. Cozzarín

El día 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario por iniciativa de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO, España). El cáncer de ovario no se encuentra entre los más frecuentes en las mujeres, aunque SI es de los más agresivos. En la Argentina, lo padece 1 de cada 72 habitantes. En sus estadios iniciales no da síntomas, por lo que el 75% de los casos se diagnostica en estadios avanzados de difícil tratamiento. Es la sexta causa de muerte en la mujer a nivel mundial y la segunda después del Cáncer de Mama, dentro de las enfermedades ginecológicas. Esta enfermedad se desarrolla principalmente en mujeres a partir de los 50 años. No existe en la actualidad medios que permitan detectarlo de forma temprana. Síntomas: Son muy típicos de molestias o enfermedades normales que no son graves, pero, ante la aparición de dos o más de ellos, con persistencia en el tiempo y ante la falta de un diagnóstico concreto relacionado, conviene consultar en forma rápida. Los síntomas más comunes incluyen: - Inflamación o distensión abdominal. - Dolor pélvico y abdominal persistente. - Dificultad para ingerir alimentos, y sensación de saciedad precoz. - Alteración en la frecuencia urinaria. - Dolor de espalda inexplicable que empeora con el tiempo. - Problemas estomacales, dispepsia (Indigestión). Estreñimiento o diarrea. - Cansancio excesivo, decaimiento, desgano. - Pérdida o aumento del peso sin causa conocida. Náuseas y vómitos - Dolor durante las relaciones sexuales. - Sangrado vaginal o alteraciones del ciclo menstrual. Diagnóstico: Uno de los estudios diagnósticos más utilizados es la ecografía transvaginal, que permite diferenciar las características de las lesiones ováricas entre benignas o malignas. También se realiza doppler, la tomografía computada y el análisis de laboratorio con marcadores tumorales. Tratamiento: El mismo varía de acuerdo al estadio de la enfermedad que se encuentre la paciente. En los casos en que se pueda realizar tratamiento siempre es combinado quirúrgico y quimioterápico. La quimioterapia puede ser antes o posterior a la cirugía. Hay casos en que el estadio de la enfermedad es avanzado y sólo se puede realizar tratamiento con quimio o paliativo. Factores de Riesgo: Obesidad, menarca temprana o menopausia tardía, nulíparas, endometriosis, esterilidad, SOP (Síndrome de ovario poliquístico), historia familiar de Cáncer de ovario, de Mama o de Colon, tabaquistas. Factores Protectores: Uso de anticonceptivos orales más de 5 años, multiparidad, ligadura tubaria o salpingectomía, lactancia. Y para finalizar, una oportunidad de expresar mi amor a aquellas pacientes que padecen esta enfermedad, y recordarles a TODAS las mujeres la importancia del control ginecológico anual. Dra. Débora B. Cozzarín (Especialista en Ginecología y Obstetricia). Centro Médico Rawson.

NotiCMR:

8 de Mayo, Dia Mundial del Cáncer de Ovario (I)

Por Dra. Débora B. Cozzarín

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar