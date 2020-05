Efemérides del día de la fecha, 8 de Mayo

DÍA DE LA VIRGEN DE LUJÁN

Se conmemora la coronación canónica de la Virgen de Luján por parte del Papa León XXVII, en el año 1887, ante miles de feligreses y altos dignatarios del Cabildo Eclesiástico Metropolitano y de la Iglesia Romana.

La historia de la Virgen de Luján se remonta al año 1630 cuando el hacendado portugués de Córdoba del Tucumán (Virreinato del Río de la Plata), Antonio Farías de Sá, encargó una imagen de la Virgen María para la capilla que estaba construyendo en Sumampa. Pero la Virgen no llegó nunca a destino pues, en el camino, la carreta que la transportaba se detuvo súbitamente en Luján. Tras varios intentos de continuar el viaje, se comprobó que sacando la caja con la imagen de la Virgen los bueyes avanzaban sin problemas, no obstante, cuando se la devolvía a la carreta los animales no se movían. Esto sorprendió a los presentes que comprendieron inmediatamente que la Virgen quería quedarse allí. Por esto, la imagen de la Maternidad de la Virgen, encargada junto a la misma, continuó su viaje. Recién en el año 1685, se edificó la capilla Montalvo, primer templo consagrado a la Virgen, cuyo nombre homenajeaba al capellán a su cargo. En el año 1730, se la declaró parroquia dando inicio a los libros de bautismo y defunciones. Más adelante, en el año 1763, se la trasladó al "Templo de Lezica", donde Manuel Belgrano y José de San Martín la visitaron.

En el año 1875, el sacerdote francés José María Salvaire, capellán de la Iglesia de Luján, fue capturado por indígenas mientras viajaba para encontrarse con Manuel Namuncurá. Completamente solo y asustado, el Padre hizo tres promesas a la Virgen de Luján que cumpliría si se salvaba; milagrosamente se salvó y, en el año 1890, comenzó la construcción de la Basílica que, en el año 1910, se inauguró.







DÍA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

En esta jornada se conmemora el nacimiento de Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja y ganador del primer Premio Nobel de la Paz.Asimismo, se reconoce y agradece el trabajo de los médicos, enfermeros, paramédicos y voluntarios.

Nacido en el año 1828 en Ginebra (Suiza), Dunant siguió el ejemplo de sus padres que, a diario realizaban trabajo social, fundando la "Asociación del jueves." La misma realizaba visitas a la prisión y ayudaba a los más necesitados. En el año 1859 presenció una sangrienta batalla entre el ejército austríaco y el francés-piamontés en Solferino (Italia); aquel día quedó impactado al ver como se dejaba morir a los heridos en el campo de batalla. Por lo que tomó la iniciativa y, con un grupo de mujeres de los pueblos cercanos, los socorrió sin distinguir nacionalidad ni uniforme.

En el año 1862, escribió el libro "Recuerdo de Solferino" en el que relató sus impresiones acerca de lo ocurrido y propuso crear sociedades de socorro en tiempos de paz "cuya finalidad será cuidar de los heridos en tiempo de guerra por medio de voluntarios entusiastas y dedicados, perfectamente cualificados para el trabajo." Al año siguiente, miembros de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública apoyaron la idea de Dunant y, junto a él, fundaron el "Comité Internacional de la Cruz Roja". En el año 1864 convocaron a una conferencia diplomática en la que se dio inicio al Derecho Internacional Humanitario con la firma del Primer Convenio de Ginebra. Con el correr de los años, la Cruz Roja se expandió alrededor del mundo; gracias a Guillermo Rawson y el médico Toribio Ayerza, la misma arribó al país en el año 1880. Dunant falleció en el año 1910 en Suiza, dejando como legado un movimiento humanitario que hace la diferencia ente la acción y la indiferencia.

SE LANZA "LET IT BE"

Un día como hoy en el año 1970, se lanzaba "Let it be."Originalmente llamado "Get back", el disco fue grabado entre la tensión y las discusiones de los músicos. No obstante, tras cuatro años sin dar un concierto,"The Beatles" volvió tocar, esta vez, en la azotea del estudio de grabación de "Apple Corps", donde interpretaron "Get back", "One after 909", "Dig a pony" y "I´ve got a feeling" (canciones de "Let it be"). Un hecho histórico que marcó la historia de la banda.