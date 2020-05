Bosteras en acción

Confección de barbijos, organización de torneos deportivos, charlas sobre Educación Sexual Integral y más. Conformada por hinchas y socias del club, la Secretaría de la Mujer de la peña "Campana es de Boca" tiene entre manos ambiciosos proyectos con perspectiva de género para todas las aficionadas de la localidad. Junto con la flamante comisión directiva que encabeza como presidente Raúl "Ruli" Galarza, las mujeres que participan de la peña "Campana es de Boca" conformaron un espacio exclusivo para ellas, socias y no socias de Campana. En un momento en el que la participación femenina es primordial para el club madre, el Club Atlético Boca Juniors, dicha área pretende trabajar en conjunto con otras peñas y filiales xeneizes para acompañar a cada una de ellas en su lucha. A través de la pasión por Boca Juniors, la Secretaría de la Mujer aspira a proporcionar la participación desde un plano social, cultural y deportivo, con una mirada a través de la cual la mujer se encuentre en una situación de igualdad. Con el entusiasmo que un nuevo proyecto lleva consigo, este grupo procura organizar torneos deportivos femeninos y mixtos, organizar charlas informativas sobre Educación Sexual Integral, planificar cursos de RCP (reanimación cardiopulmonar) y de primeros auxilios, coordinar capacitaciones y talleres en distintas áreas con profesionales especializados. Asimismo, las chicas ansían presentar un proyecto formal, junto con el resto de los miembros de la agrupación, en el que los hinchas de la ciudad que aún no conocen la Bombonera puedan hacerlo. No solo se trata de esto, sino que se brindará información acerca de movilizaciones y proyectos que incluyen a la mujer actualmente, además de ofrecerles apoyo y acompañamiento. Con respecto a Boca Juniors como institución, tanto la Secretaría de la Mujer como la peña en sí misma se encuentran a disposición de los socios —activos y adherentes— con el fin de mantener un contacto eficaz y directo sobre la venta de adicionales, plateas y habilitaciones para las distintas competencias en las que participe el Xeneize, como así también sobre lo referente a los traslados a dichos partidos. Considerando el momento que nos atraviesa debido al coronavirus, esta semana las mujeres que integran este movimiento se organizaron para elaborar barbijos con destino al comedor "Los Vecinos" del barrio San Cayetano. En tiempos difíciles, reflexionan la importancia de cooperar con quienes más lo necesitan y, por esta razón, lanzan este primer proyecto, a la espera de los próximos que vendrán.

Esta semana las boquenses de Campana se organizaron para elaborar barbijos con destino al comedor “Los Vecinos" del barrio San Cayetano.



Bosteras en acción

