La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/may/2020 Automovilismo:

Sbarra; "Lo que viene es un nuevo automovilismo"







No solo los pilotos y los fanáticos esperan por saber cuándo volver a haber acción en los autódromos. Motoristas y chasistas también aguardan por precisiones y especulan sobre lo que vendrá. Y Juan Sbarra no es la excepción: "Se está sintiendo mucho en nuestro trabajo este difícil momento", apunta. El mundo del automovilismo no solo comprende a los pilotos o los dirigentes de las distintas categorías. También están los motoristas y los chasistas. Y charlar con Juan Sbarra permite conocer cómo se vive este parate por la pandemia de coronavirus dentro del taller, ese espacio tan importante para un auto de competición. "Son de esos tiempos que no serán fáciles de olvidar. Los componentes del mundo automovilístico sabemos que nunca se vivió algo así y no tenemos aun esas respuestas concretas de cómo será lo que viene, de cuándo tendremos la posibilidad de poder ver una carrera en pista como siempre nos agradó", apunta. -¿Se complicó más de la cuenta para todos, no? -Y qué te parece… Nosotros acá ya tenemos todo armado y listo para ir a probar, algo que los pilotos deseaban realizar antes del inicio del campeonato. Pero todo se detuvo muy de golpe y se está sintiendo mucho en nuestro trabajo este difícil momento que pasa el país, tanto desde la salud como desde lo económico. -Vos contás con varios autos para empezar. -Sí, están Luciano Macho, Beto Aveldaño, Gonzalo Piedrabuena, Nico Richar y Brian Ariola, todos de la Clase 3. Y de la Clase 2 sumamos al "Pato" Maciel, con el asesoramiento y armado en nuestro taller. Todos para la categoría ALMA. Pero ahora nadie tiene en claro cuál será nuestro futuro. -¿Vos creés que el automovilismo zonal podrá arrancar? -Debería, por un montón de razones. El tema es saber si están dadas las condiciones. Ahora uno ya no sabe con qué predisposición llega el piloto para subirse al auto. Ese será otro tema a tener en cuenta. Uno entiende que la pasión no se va, que las ganas siguen latentes, pero no sé en verdad qué puede pasar. Todos estamos un poco confundidos. Yo hablo con mis colegas y todos estamos en la misma, nos superó a todos. -¿Y qué se habla con los dirigentes de las categorías? -Créeme que todos estamos esperando alguna resolución. El otro día leí la nota con el Presidente de la Federación, Oscar Milani, que explicó con crudeza dónde estamos ubicados en esta problemática. Dijo que se respetarán las decisiones del Automóvil Club Argentino en todo el zonal y dejó en claro que no se promete nada, aunque sabe el malestar que sufren todas esas personas que están abocadas al automovilismo. -¿Te sorprendió la decisión que tomó el autódromo porteño sobre este tema? -Me parece que es el protocolo que se exige para poder hacer una carrera y debemos aceptarlo, no hay muchas posibilidades. Acá se demuestra que al menos hay un interés para que empecemos a correr. Veamos el lado positivo. Después habrá que adaptarse a las circunstancias. Sin duda que lo que viene es un nuevo automovilismo. -¿Y cómo se lleva este momento mientras esto se pone en marcha? -En lo personal, nosotros tenemos trabajo de nuestros clientes que no están en la alta competencia y eso me ayuda a poder trabajar con todos los chicos en el taller y darme la posibilidad de continuar. Igual no es fácil, pero estamos manteniendo lo básico. Ojalá que pronto podamos empezar. Estaría bueno para todos, tengo colegas que no lo están pasando bien y eso preocupa, porque uno los conoce y son gente de mucho trabajo y esfuerzo y se merecen que les vaya bien, -En un momento sonó el apellido Vidal entre los que se podía sumar a tu estructura. -Con el "Chino" Vidal tengo una relación de años y en el arranque de esta temporada, antes de todo esto, él tenía la intención de volver a correr en ALMA y a mí también me entusiasmó tenerlo en el equipo. Y si bien es cierto que no hablamos personalmente, un amigo en común hizo de mediador y quedó ahí, todo detenido por lo que pasó. Está claro que las puertas del taller siempre estarán abiertas para cuando lo decida. Siempre será bienvenido. -Juan, gracias por este tiempo y ojalá que el próximo encuentro sea en un autódromo. -Dejame agradecerte a vos, porque son momentos duros para todos, incluidos ustedes, y que nos sigan realizando notas a nosotros también nos motiva. Es como una caricia al alma. Ojalá esto arranque para el bien de mucha gente que está abocada a vivir del automovilismo.

JUAN SBARRA, BETO AVELDAÑO Y DIEGO SBARRA.



