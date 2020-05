La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 08/may/2020 Breves: Deportivas









"ANTES DE FIN DE AÑO" El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, ratificó ayer la intención de que la vuelta del fútbol sea "antes de fin de año" y "sin público", tras la paralización por la pandemia de coronavirus. El ex presidente de San Lorenzo agregó que en los próximos días tendrá una reunión con su par de Salud, Ginés González García, para avanzar en un protocolo, ya que "otros deportes" también pidieron autorización para volver a la actividad. "Tenemos que estar en condiciones de volver antes de fin de año", manifestó Lammens en declaraciones a radio Continental sobre el retorno del fútbol. "El fútbol, que se lleva toda la atención, y otros deportes estarán incluidos en esta etapa de flexibilización de la cuarentena, pero con los testeos y con un protocolo exigente", remarcó. ESPAÑA AVANZA El miércoles, el fútbol español dio su primer paso con vistas al regreso a las canchas: los clubes cumplieron con un estricto protocolo sanitario dispuesto por la Liga y le realizaron los testeos a jugadores y cuerpo técnico. Este operativo es el paso previo a la reanudación de los entrenamientos. LA PREMIER NO La Premier League, el campeonato inglés de fútbol, sufrió el miércoles una nueva postergación camino al retorno de la competencia. Es que el gobierno británico pospuso al menos hasta el domingo 10 el anuncio de la puesta en marcha de la "fase 2" en el manejo contra la pandemia del coronavirus, lo que dejó a los clubes sin margen de maniobra como para reactivar los entrenamientos desde el próximo lunes. OROZ, AL WASL La pandemia por coronavirus no impidió que Racing Club acuerde la transferencia a préstamo de Nicolás Oroz al Al Wasl, equipo de Emiratos Árabes Unidos. El mediocampista ofensivo de 26 años había regresado a La Academia a fin del año pasado de su paso por la Universidad de Chile y estaba entrenándose con el plantel, pero sin lugar en la consideración de Sebastián Beccacece. Por ello buscó una nueva salida (anteriormente también había pasado por por Chacarita y O´Higgins de Chile). Ahora deberá esperar que se reabran las fronteras para viajar y superar la revisación médica. Por el préstamo de un año, los árabes pagarán 200.000 dólares y tendrán una opción de compra de 2,5 millones de dólares por el 80% del pase que tiene Racing. CARLOVICH, GRAVE Una de las grandes leyendas del Ascenso y el fútbol argentino, Tomas Felipe Carlovich se encuentra en grave estado, intubado y en coma inducido, con pronóstico reservado, luego del asalto que sufrió el miércoles en Rosario. "Venía en su bicicleta y se le pusieron dos pibes a la par para asaltarlo y uno le pegó un palazo en la cabeza. Ahora está inconsciente en terapia intensiva y en coma inducido", detalló su hijo Bruno. Por su parte, la doctora Andrea Becherucci informó en el parte médico oficial que, si bien el Trinche "pasó la noche estable", continuará con "monitoreo neurológico" y en coma farmacológico con pronóstico reservado, fruto de lo que calificó de "lesiones hemorrágicas intracraneales".



Breves: Deportivas



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar