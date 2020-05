La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/may/2020 En el Día Mundial de la Cruz Roja, Abella reconoció a los voluntarios de Campana







El Intendente -junto a la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella- entregó un presentes a quienes participan voluntariamente de las acciones de la reconocida entidad. Este viernes 8, con motivo de conmemorarse el Día Mundial de la Cruz Roja, el intendente Sebastián Abella visitó la sede local de dicha entidad para reconocer la labor de todos los voluntarios. El jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, junto al director de Juventud, Iván Gómez. Además, estuvieron presentes integrantes del programa municipal "Soy joven, soy voluntario" con quienes realizaron algunas actividades en conjunto y tienen previstas nuevas acciones. "Es realmente muy importante el trabajo que ustedes hacen para la comunidad. Pero más valioso es aún que lo realizan desinteresadamente con una vocación de servicio admirable", le comentó el Intendente a los voluntarios al visitar su sede. Además, indicó que "el Municipio agradece en nombre de todos los vecinos su esmero y compromiso". Los presentes recibieron un obsequio de parte del Intendente y los funcionarios a modo de reconocimiento por su incansable labor.

Junto al Intendente @SebaAbella, la Secretaria de Desarrollo Social, Cultura y Educación @elisa_abella y parte del equipo del programa #SoyJovenSoyVoluntario nos acercamos a la filial Campana para saludarlos y dejarles unos obsesión.?? pic.twitter.com/AKQAPUwEBq — Ivan Gomez Gerez?????? (@IvanGGomezok) May 8, 2020 Desde hace 157 años, voluntarios y voluntarias de Cruz Roja en todo el mundo trabajan día a día para mejorar la vida de las personas. El apoyo y la confianza son fundamentales para continuar nuestra labor. ¡Gracias por acompañarnos! ⛑❤️ ¡Feliz #DiaCruzRoja! pic.twitter.com/VitavVFTiN — CruzRojaArg. Campana (@CRArgCampana) May 8, 2020 Queremos reconocer a todos nuestros voluntarios y voluntarias que en todo el mundo trabajan para dar respuesta a la pandemia de COVID-19. #QueSiganLosAplausos pic.twitter.com/wnBOf4ZUmY — CruzRojaArgentina (@CruzRojaArg) May 8, 2020

