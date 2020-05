Fue ayer por la tarde en el trayecto que va de ruta 6 a ruta 9. Manejaba una mujer y por suerte sólo hubo daños materiales. Ayer alrededor de las 15:45, personal del Comando Patrulla Campana se dirigió a la Ruta 6, a la altura de la calle Granaderos, dado que había recibido el alerta de que un auto se encontraba cruzado sobre la mano rápida. Efectivamente, se trataba de un Volkswagen Gol manejado por una mujer en sentido a Ruta 9. Por razones que se desconocen, perdió el control del vehículo impactando contra la contención de cemento que separa las dos manos, rompiendo la trompa. El personal policial balizó el lugar, al tiempo que empujó el auto hasta depositarlo sobre la banquina de la mano lenta, a la espera de la llegada del auxilio que lo retiró del lugar. No hizo falta la presencia del SAME, ya que la mujer se encontraba en perfecto estado de salud y sólo hubo que lamentar daños materiales.

El accidente ocurrió sobre Ruta 6, a la altura de la calle Granaderos.

#Dato despistó y chocó la contención de cemento central. La conductora del Volkswagen gol resultó ilesa y no fue necesario convocar ambulancia. Ocurrido de ayer a las 15:20 hs en autovía 6 altura San Lorenzo sentido a #Campana. Se hizo presente el móvil de Comando zona 7 pic.twitter.com/r2n11I32uh — Daniel Trila (@dantrila) May 9, 2020

Perdió el control e impactó contra la contención de cemento

