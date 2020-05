El Intendente destacó el compromiso de los trabajadores del corralón municipal

Abella continúa su recorrida por los sectores donde los empleados municipales no interrumpieron sus servicios durante la cuarentena. El objetivo es transmitirles personalmente su agradecimiento y darles un reconocimiento por garantizar las tareas esenciales. El intendente Sebastián Abella sigue adelante con un recorrido por distintos sectores del Municipio donde los trabajadores no interrumpieron los servicios esenciales. Así, tras reunirse con los empleados en el cementerio local, en esta oportunidad estuvo presente en el Corralón Norte, acompañado por el secretario de Espacio Público, Fabio Hernández, y directores del área. En el encuentro, Abella le transmitió su agradecimiento al momento de garantizar los servicios esenciales aún durante esta crítica situación sanitaria que determinó un aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Sé que no solo yo siento gratitud ante ustedes sino los miles de vecinos de la ciudad que saben que están trabajando a diario con responsabilidad para cada uno de ellos", comentó el Intendente ante los trabajadores. "Valoro mucho el esfuerzo que hacen para continuar manteniendo en orden y buenas condiciones la ciudad", cerró tras entregarles personalmente un reconocimiento a los presentes.

