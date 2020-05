Se trata de Alberto Farías. El accidente tuvo lugar ayer por la tarde en Castilla y O’Higgins. Un móvil del SAME a cargo de la Dra. Noguero socorrió a Alberto Farías ayer por la tarde luego de sufrir un accidente mientras manejaba su moto Gilera Smash en la esquina de Castilla y O’Higgins, del barrio El Destino. La colisión con un Volkswagen Gol le provocó la fractura de su pierna derecha, sobre el tobillo, que fue inmovilizada con una férula inflable en lugar, y luego trasladado de urgencia al Hospital San José. Minutos antes, Farías había sido asistido por un vecino anónimo quien dijo tener conocimiento de primeros auxilios y se quedó junto al accidentado hasta que llegó la ambulancia. Una mujer, quien se identificó como la esposa de Farías, se hizo presente en el lugar para retirar la moto, pero debió deponer su intención a la espera de la Policía Científica. Intervino personal del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 3, que tuvo que dispersar a numerosos curiosos, quienes fueron invitados a retirarse de la escena y respetar la cuarentena.

Antes de ser trasladado al Hospital, a Farías le inmovilizaron la pierna con una férula inflable.

Fracturado en barrio El Destino

