La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/may/2020 Abella: "Si pensamos que la pandemia ya pasó, nos va a ir mal"











NOTICIA RELACIONADA: La Cuarentena Sigue hasta el 24 de Mayo con Pocos Cambios en la Ciudad El intendente destacó a los campanenses por cumplir las disposiciones de la cuarentena y evitar la disparada de contagios, pero advirtió que los esfuerzos preventivos deben mantenerse más allá de una eventual flexibilización. A orillas del Paraná, paisaje que desde mediados de marzo está vedado para los vecinos, el intendente Sebastián Abella pidió continuar respetando las disposiciones de la cuarentena más allá de una eventual flexibilización y una mayor apertura de la actividad económica. "No nos tenemos que relajar, no es que ya pasó la pandemia y que no hay posibilidad de contagios", subrayó el jefe comunal este viernes por la mañana, durante una conferencia de prensa para anunciar avances en la obra que se lleva a cabo en la ribera local. El intendente realizó esta declaración luego de confirmar que el Municipio le solicitó a la Gobernación la "reapertura" de distintos rubros de la actividad económica, en especial aquellos que involucran a los sectores informales y pequeños cuentapropistas, quienes, sostuvo Abella, se ganan la vida "peso a peso". "Estamos esperando que el gobernador nos conteste este pedido de reapertura de algunos rubros que hasta el día de hoy no funcionan. Pero sabemos muy bien que el presidente en estos días va a estar anunciando que la cuarentena seguirá con un método más flexibilizado. Estamos atentos y expectantes, porque entendemos la situación económica que están pasando muchos emprendedores, pymes y familias que ganan el peso a peso todos los días y que con la cuarentena se han visto afectados", manifestó el jefe comunal. Y aclaró: "Lo que pedimos es la posibilidad de que realicen su trabajo, su actividad diaria, pero con la misma responsabilidad que han tenido hasta ahora, porque si hay algo que debemos destacar los argentinos y los campanenses es que hemos cumplido esta cuarentena de una manera muy efectiva y por eso hemos tenido tan pocos casos". El último caso confirmado en el distrito, una mujer de 26 años, fue dado de alta en la clínica Delta el miércoles. Horas antes, también había sido notificado como recuperado un hombre de 34 años cuyo positivo fue detectado por un laboratorio privado y nunca en la evolución de su enfermedad requirió internación. Sin embargo, Abella solicitó a través de los medios la "responsabilidad a todos los campanenses" de que "sigan cuidándose con la distancia social que hemos aprendido a tener en esta cuarentena" porque, subrayó, "no nos tenemos que relajar". "No es que ya pasó la pandemia y que no hay posibilidad de contagios. Estamos diciendo que ya llevamos casi 50 días de cuarentena, que la hemos transitado de una manera satisfactoria, que nos ha dejado una enseñanza muy grande, pero que esto continúa hasta que el virus deje de ser una amenaza. Y lo deja de ser cuando esté la vacuna", expresó Abella. "No es que a partir del lunes, mas allá de lo que diga el presidente o de las actividades económicas que se puedan volver a hacer, se termina todo esto. Si pensamos así, nos va a ir mal", advirtió el jefe comunal.

“Lo que pedimos es la posibilidad de que realicen su trabajo, su actividad diaria, pero con la misma responsabilidad que han tenido hasta ahora" explicó el intendente ayer. POCAS MODIFICACIONES EN CAMPANA EN LA NUEVA FASE DEL AISLAMIENTO SOCIAL Campana, al pertenecer al Area Metropolitana, mantiene las mismas restricciones del Decreto 2020 - 408 del 24 de Abril. El AMBA no avanzó de fase en la cuarentena en el marco de la pandemia de Coronavirus, pero anunciaron una serie de medidas leves de flexibilización. En la Provincia, aseguró Kicillof, "se procederá por Municipio, inclinándose en que puedan acompañar a los padres o madres a hacer algún tipo de compra, siempre con un estricto protocolo para entrar a los comercios". En los próximos días darán más detalles. También informó que "en las zonas de baja peligrosidad han autorizado actividades comerciales, productivas, pero se ha mantenido un estricto control de la circulación. no se puede entrar a esas localidades sin que te tomen la fiebre". "Vamos a ir abriendo el comercio de manera gradual, porque un error se paga en vidas", subrayó. Mientras tanto Rodríguez Larreta anunció que la actividad comercial se sumará a las ya exceptuadas en la capital del país, y cuya continuidad estará estrechamente vinculada "al comportamiento de la gente". "Será en forma gradual. Lo vamos evaluar el lunes, pero por ejemplo la idea es que (los comercios) abran a las 11 de la mañana para evitar el pico de transporte publico, y que sean de proximidad", comunicó, y aclaró que la "gradualidad va a depender del nivel de contagios y del cumplimiento de las pautas por parte de la gente". En cuanto a los niños, Rodríguez Larreta señaló que "van a poder salir con sus padres a dar una vuelta, los fines de semana, con un criterio por documentos y segmentados". Las plazas, remarcó, seguirán cerradas.

Abella: "Si pensamos que la pandemia ya pasó, nos va a ir mal"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar