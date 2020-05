P U B L I C



A SEGUIR NEGOCIANDO El canje de deuda por unos US$ 66.000 millones lanzado por la Argentina venció ayer y, como no se alcanzó el nivel necesario de adhesión, el Gobierno continuará negociaciones con los fondos de inversión al menos durante dos semanas. La aceptación de la propuesta no habría llegado al 40%, según datos preliminares que maneja el mercado. El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya tiene los datos sobre el nivel de aceptación, que fue alto entre los tenedores locales, pero sumó rechazo generalizado de los grandes fondos de inversión internacionales, que buscan una mejora de la propuesta. BOLSA EN ALZA La Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó en un mercado a la expectativa del cierre de la primera etapa de negociación por la deuda, mientras los ADRs avanzaron y el Riesgo País terminó estable. El índice Merval sumó 0,9 por ciento y se ubicó así en 36.183,90 unidades. El mejor desempeño fue registrado por los papeles de Cresud con 5,4%, Grupo Financiero Valores con 4,2% y Banco Supervielle con 3,5%. Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York mostraron incrementos generalizados, que llegaron a 10,9%, en el caso de Corporación América. También mostraron firmes ganancias Cresud con 9,6%, Despegar con 6,7%, BBVA con 5,3% e YPF con 5,2. DESCUENTOS POR CRISIS Asesores inmobiliarios aseguraron que ante la grave situación generada por la pandemia de coronavirus los propietarios de locales aceptan aplicar quitas de hasta 50% en alquileres, y en algunos casos permiten que se queden pagando sólo expensas y gastos. La crítica situación provocada por la cuarentena obligó a comerciantes pequeños y medianos a buscar alternativas y asistencia del Estado para intentar superar la actual coyuntura. Al respecto, dueños de inmobiliarias y asesores aseguran que las quitas en alquileres llegan hasta 50% y que en algunos casos, se los exime del pago a cambio de que afronten los gastos de expensas y gastos. DESEMPLEO RÉCORD La tasa de desempleo de Estados Unidos llegó a 14,7% en abril, la más alta desde la Gran Depresión de 1929, al perderse 20,5 millones de empleos en la caída mensual más grave desde que se llevan estadísticas. Las cifras revelan el daño causado por la pandemia del coronavirus a una economía ahora destruida. Las pérdidas reflejan una grave recesión causada por los cierres de empresas en casi todos los sectores. Casi todo el crecimiento registrado durante los 11 años que siguieron a la Gran Recesión se desvanecieron en un mes. El derrumbe del mercado laboral se produjo a una velocidad sin precedentes: en febrero, la tasa de desempleo era de 3,5%, la más baja en medio siglo, mientras que la de marzo era de 4,4%. CORONAVIRUS POP La cantante pop Madonna anunció que dio positivo a la prueba de anticuerpos de coronavirus, tras haber estado enferma hace siete semanas en París, donde tuvo que anular dos conciertos. La estrella pop reveló en redes sociales que "estuve enferma al final de mi gira en París (Francia) hace siete semanas, como muchos otros artistas de mi espectáculo". "Pero en ese momento, todos creíamos que teníamos una gripe. Gracias a Dios ahora todos estamos en forma y en buen estado de salud", dijo la cantante, de 61 años. En su cuenta de Instagram, Madonna cargó contra los medios: "Solo para aclarar las cosas a las personas que prefieren creer en los titulares sensacionalistas que hacer su propia investigación sobre la naturaleza de este virus: actualmente no estoy enferma".



Breves: Noticias de Actualidad



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar