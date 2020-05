La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/may/2020 Un sentido homenaje a los Tripulantes del ARA General Belgrano







Al cumplirse 38 años del hundimiento del crucero argentino durante la guerra de Malvinas, la concejal Karina Sala relató en el Concejo Deliberante cómo vivió aquellos sucesos al tener un familiar abordo: el Capitán Julio Alfredo Dopazo. Como es habitual en el Orden del Día, uno de los primeros puntos tratados en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Campana fue Homenajes. Visiblemente emocionada, la concejal Karina Sala fue la primera en pedir la palabra para rendir un homenaje a los tripulantes del ARA General Belgrano. Sus palabras, que reproducimos a continuación, provocaron un cerrado y sentido aplauso de todos los presentes. "El 2 de mayo 1982 en horas de la tarde un submarino británico, violando una de las bases del derecho humanitario internacional, torpedeó y hundió al crucero ARA Gral. Belgrano. A 38 años de este hecho histórico, nuestro bloque quiere rendir un homenaje a sus 1093 tripulantes. Hombres y mujeres que se disponían a defender el territorio nacional y se vieron sorprendidos por un ataque desleal e ilegal realizado por el gobierno del Reino Unido. 720 tripulantes lograron alcanzar las balsas. 323 pasaron a ser eternos custodios de nuestras aguas. Especialmente queremos rendir nuestro mayor respeto y admiración a dos vecinos de nuestra ciudad quienes formaron parte de la tripulación del viejo coloso: el Capitán Julio Alfredo Dopazo y el soldado conscripto Ricardo Roberto Córdoba. Ambos lograron sobrevivir en las gélidas aguas del Atlántico sur. A veces, cuando uno lee la historia no logra imaginar todo aquello que no se cuenta. Cómo son vividos los hechos históricos por sus protagonistas y sus afectos. "No suelo recordar muchas cosas de la infancia. Pero hay momentos que nunca se borraron de mi memoria. La noticia se da a conocer en la madrugada del 3 de mayo. Mi madre en esa época dormía con la radio prendida porque su hermano era uno de los Jefe de Máquina del Belgrano. "A partir de ese momento nadie más durmió en mi familia. Mi papá junto con mi abuela partió hacia Puerto Belgrano a buscar a mi primo. Y nosotros nos quedamos todos en una misma casa esperando. Sólo podíamos esperar. "Fueron días de angustia y desolación. Sólo queríamos recibir una noticia que tardó 72 horas en llegar. Y recibimos la que esperábamos: el tío Julio estaba bien. Recuerdo también el recibimiento en casa de mis abuelos cuando después de unos días pudo dejar el servicio. Llegó a Campana a reencontrarse con su hijo y toda su familia. Estábamos felices. Pero veíamos el dolor en sus ojos. Durante años guardó con recelo todo lo que vivió en esos días. "No hace mucho tiempo, en una de esas tardes que nos quedamos solos, hablando de la vida, me animé a pedirle que me cuente. Y después de tantos años, con lágrimas en los ojos, me relató detalladamente cómo transcurrieron las horas más terribles. En mi mente se proyectaba una película de aquellas que nos hacen sentir miedo. "Conozco la historia porque me la contó un sobreviviente. No son sólo 1093 tripulantes como nos cuentan los historiadores. Son 1093 almas, 1093 familias que ya no volvieron a ser las mismas. A los tripulantes del crucero ARA Gral. Belgrano: gloria, honor y recuerdo permanente".

“Son 1093 almas, 1093 familias que ya no volvieron a ser las mismas", dijo la concejal Sala durante su sentido homenaje. CRUEL E INNECESARIO Sobreviviente del bombardeo de Pearl Hardbord, durante la Segunda Guerra Mundial y comprado en 1951 por el gobierno argentino, el crucero ARA General Belgrano era el buque insignia de nuestra la flota. El 2 de mayo de 1982 lo encontró al sur de las islas Malvinas, en posición de espera, fuera del área de exclusión declarada por Gran Bretaña. No obstante ello, el gobierno inglés da órdenes al submarino atómico Conqueror de torpedear y hundirlo. En el controvertido episodio bélico fallecieron 323 tripulantes, casi la mitad del total de muertos argentinos durante esa guerra. El Informe Rattenbach, en su último párrafo, indica al respecto: «Al Reino Unido, vencedor de la contienda, le queda hoy el análisis desapasionado de su conducta durante el conflicto (…) De este análisis surgirá, a no dudarlo, el hecho intrínsecamente cruel por innecesario, cual fue el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano. Su responsabilidad por este acontecimiento, además de otros de menor cuantía, es insoslayable».



Un sentido homenaje a los Tripulantes del ARA General Belgrano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar