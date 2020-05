Guillermo Varela dice que la comida no alcanza

"Lo que yo veo es que cada vez que armamos un olla popular, son muchos los que se quedan sin comer", señaló el referente local de Somos - Barrios de Pie. Lubo, La Josefa, San Jacinto y El Destino. La agrupación Somos - Barrios de Pie en Campana trabaja con 4 comedores populares a partir de alimentos que llegan por diferentes canales desde la Provincia, la Nación y el municipio de Campana. Así, todas las tardes se reparten unas 800 copas de leche y galletitas, al tiempo que los martes al mediodía se organizan ollas populares que alcanzan a unos 900 vecinos. También, los jueves, se preparan unas 600 viandas sólo para los abuelos. "La demanda es cada vez mayor. Lo que vemos es que cada vez que armamos una olla popular, no son pocos los que se quedan sin comer. Estamos nosotros, está la Municipalidad, veo en el diario que hay donaciones espontáneas como las de la peñas de los clubes de fútbol, algunas empresas y que toda la ayuda suma, pero no alcanza", señaló Guillermo Varela, referente local de Somos - Barrios de Pie. En ese sentido, Varela confirmó que la semana pasada hubo una reunión de la llamada Mesa de la Emergencia Alimentaria, y su agrupación recibió alimentos de la Municipalidad de Campana así como también ollas de varios litros de capacidad, entre otros elementos para ser utilizados en la actividad de los comedores mencionados. "La reunión de emergencia alimentaria fue muy buena y sirvió para coordinar mejor, pero en esta pandemia siempre falta. Esperamos que la ayuda de Nación y Provincia, llegue en tiempo forma. El hambre duele… es triste ver que vienen familias y hay que decirle que se terminó, que no hay más. Para la próxima reunión de emergencia vamos a solicitar que estén concejales y la diputada provincial, para ayudar a que lleguen más alimentos a la ciudad, que no nos separen las diferencias políticas, y que nos una la solidaridad para con los más necesitados".

"Para la próxima reunión de emergencia vamos a solicitar que estén concejales y la diputada provincial", señaló Guillermo Varela.



Guillermo Varela dice que la comida no alcanza

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar