La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/may/2020 Opinión:

Real malicia

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Al mismo tiempo que se endurece la postura de los fondos de inversión que poseen bonos de la deuda argentina respecto a la oferta de pago y se discute un impuesto por única vez a las más grandes fortunas crece la desmesurada virulencia del ataque al gobierno por parte de muchos medios de comunicación. A veces resulta difícil creer en las casualidades y da la sensación que ésta es una de esas veces. Es evidente que la cuarentena impuesta a la población está hasta ahora dando muy buenos resultados evitando el contagio y por ende las muertes de muchos conciudadanos como ha sucedido en aquellos países que han priorizado la actividad económica y que por la insoportable cantidad de fallecimientos han debido implementar algún tipo de cuarentena y que han sufrido las pérdidas económicas que intentaron preservar. Si para muestra basta un botón, vemos como en Estados Unidos los muertos ya superan los 70 mil y el número de desocupados está llegando a los 30 millones de personas. Esto demuestra claramente que la disyuntiva entre salud y economía es falsa. Si no se cuida la salud más temprano que tarde se termina teniendo resultados en la economía similares a los que se producen si se la hubiera cuidado. Como es su costumbre los grupos económicos más poderosos y los medios de comunicación subordinados presionan al gobierno para levantar la cuarentena proponiendo un contagio controlado o inmunidad "de rebaño". La ciencia no se cansa de repetir que esta idea de que se vayan contagiando de a poco generando inmunidad parte de un grave error conceptual porque como ha quedado demostrado que el contagio no se puede controlar y quienes por su edad o por tener alguna dolencia previa o por estar colapsadas las instituciones de salud tanto públicas como privadas finalmente mueran. Recordemos que esta estrategia se implementó en un principio en Gran Bretaña y tuvo que ser abandonada por la explosión de contagios y muertes que produjo. No son pocos los que pensaban que la pandemia del coronavirus traería aparejada otra pandemia beneficiosa de humanidad bondadosa que como un tsunami inundaría de soñadas virtudes a nuestra sociedad. Sin embargo la realidad está demostrando que tal cosa no se ha concretado. Los precios de los alimentos siguen subiendo con la vieja escusa de que ha disminuido la producción pero que no bajan cuando se achica la demanda. Los bancos siguen con la especulación financiera y los trabajadores continúan soportando despidos, suspensiones y baja de salarios aunque el estado invierte enormes cantidades de dinero para paliar los efectos de la cuarentena. Estos son sólo algunos ejemplos de una larguísima lista. También la prensa canalla sigue empeñada en instalar falsedades mal intencionadas escudándose en una supuesta libertad de prensa que resulta incompatible con la real malicia de la que hacen gala permanentemente. Se les nota mucho, más honesto sería que blanqueen su periodismo de guerra, pero esto es pedir demasiado Se nos quiere seguir engañando con algunas donaciones y bellas palabras pero no se ve que los sectores que han hecho enormes ganancias a costa de la mayor parte de nuestro pueblo hayan hecho un verdadero propósito de enmienda y menos que estén dispuestos a cumplirlo. El PRO no deja de sorprender con sus desopilantes propuestas. Continuando con la línea de pensamiento de la senadora provincial Felicitas Beccar Varela convocó a una marcha contra el comunismo. El dirigente Alejandro Fargosi mediante su cuenta de Twitter nos alertó que "construirán una dictadura cubana. Ya pasó en varios países". Qué lástima que Fidel y el Che se hayan muerto sin saber que su revolución había triunfado en varios países y que se sigue expandiendo.

