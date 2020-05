La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/may/2020 Una de cada 100 personas en Argentina es celíaca







Cuando un cambio en el estilo de vida y de alimentación es más que un deseo, es una necesidad para la salud. La CELIAQUÍA es la intolerancia total y permanente en individuos genéticamente predispuestos a las proteínas contenidas en el gluten del trigo, avena, cebada y centeno (TACC). Estas resultan tóxicas para el organismo de un celíaco afectando de forma directa las vellosidades del intestino delgado, donde se produce la absorción de los nutrientes. Como consecuencia de ello, al estar atrofiadas estas vellosidades con una reducción de la superficie absortiva, el intestino no puede cumplir con esta función. En la población de nuestro país, según estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación, se calcula que 1 de cada 100 individuos es celíaco. Por lo tanto, esta enfermedad tiene un alto grado de prevalencia en Argentina. Y se considera que por cada paciente diagnosticado existen 8 que aún lo desconocen. El 5 de mayo se conmemora el DÍA INTERNACIONAL DE LA CELIAQUÍA y tiene como finalidad concientizar a la población sobre esta condición. Y, por supuesto, promover la búsqueda de soluciones para quienes la padecen. La fecha sirve para que los medios de comunicación y el público en general tomen contacto con la celiaquía, aprendan qué es, cómo se manifiesta, cómo se diagnostica y cómo se trata. Aprovechamos esta oportunidad tan especial, y les compartimos estos consejos sobre la información y el etiquetado de alimentos libres de gluten: Leé atentamente las etiquetas de los productos, presta atención a lo siguiente: - RNE: Registro Nacional de Establecimiento. - RNPA: Registro Nacional de Producto Alimenticio. - Tipo de Alimento (ej: dulce de leche/ yogur entero/ etc.) - Domicilio del Elaborador - Lote - Fecha de vencimiento - Ingredientes - Información nutricional - Contenido Neto Es aconsejable NO comprar productos elaborados artesanalmente ? que no estén etiquetados y no se pueda comprobar si están inscriptos como Libres de Gluten. Encontrá el SÍMBOLO SIN TACC. Según la ley, los productos alimenticios Libres de Gluten que se comercialicen en el país deben llevar obligatoriamente impreso en sus envases o envoltorios. Si tenés dudas, podés consultar el listado online de alimentos Libres de Gluten de ANMAT



Una de cada 100 personas en Argentina es celíaca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar