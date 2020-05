Efemérides del día de la fecha, 9 de Mayo

DÍA INTERNACIONAL DE LA AVES Instaurado por la ONG "BirdLife International", este día tiene el propósito de crear conciencia acerca de la importancia de proteger a las aves y sus hábitats. Las aves son fundamentales en el equilibrio de los ecosistemas porque diseminan semillas, polinizan plantas (picaflor) y controlan plagas. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, organismo internacional con mayor potestad sobre el problema, alrededor de 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción, de las cuales el 11% son aves. Éstas son el guacamayo militar, el águila filipina, las grullas de coronilla roja, los buitres y el picazapato. PRIMERA OPERACIÓN DE BYPASS AORTOCORONARIO Maravillado por las primeras intervenciones cardiovasculares, René Favaloro partió en el año 1962 a los Estados Unidos, especificamente a la Cleveland Clinic, con el propósito de realizar una especialización.Allí empezó como residente y, más adelante, integró el equipo de cirugía. Invadido por su curiosidad, todos los días después de trabajar dedicaba horas al estudio de la anatomía de las arterias coronarias y su relación con el músculo cardíaco y revisaba exhaustivamente cine coronario angiografías. Tras 5 años de estudio y práctica, realizó la primera operación de bypass aorto coronario en una paciente de 51 años. La cirugía consistía en cortar parte de la vena safena, ubicada en la pierna, y reemplazar con ella el tramo dañado de la aorta. Proceso que detalló en su libro "Tratamiento Quirúrgico de la Arteriosclerosis Coronaria", publicado en el año 1970. Su humildad y genuina vocación marcó su carrera profesional: "muchas veces tuve que hacer mi relato en primera persona, ya que participé activamente con nuevas ideas en el desarrollo de la cirugía coronaria. No hacerlo, hubiera sido un exceso de modestia. Pero debe quedar en claro que para mí lo individual no cuenta. Es tiempo de entender que el yo ha sido reemplazado por el nosotros", reflexionó el médico en su libro "De La Pampa a los Estados Unidos". SE LANZA "TODO CAMBIÓ" Un día como hoy en el año 2006,se lanzaba "Todo cambió", disco debut de "Camila." La banda mexicana compuesta por Marío Domínguez Zarzar, Samuel Parra Cruz y Pablo Hurtado, comenzó presentandose como "Altavoz" hasta que decidieron cambiarlo por su nombre actual: "finalmente, un amigo nos sugirió el nombre Camila, al principio se nos hizo chistoso, porque somos tres chavos. Pero más tarde descubrimos que significa ´cerca de Dios´en latín. Definitivamente, la vida nos llevó a ese nombre." Este album catapultó a los mexicanos a la fama, al posicionarse en el puesto número 1 del U.S Billboard Top Latin Albums dos años consecutivos. En los cuales emprendieron la exitosa gira "Todo cambió tour." Entre las canciones del disco se encuentran: "Coleccionista de canciones", "Abrázame", "Todo cambió" y "Sin tu amor".





