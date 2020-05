Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 09/may/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 09/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Fútbol de Ascenso:

Murió el legendario ”Trinche” Carlovich Primera Nacional:

Había sufrido un violento robo el miércoles y, desde entonces, se encontraba internado con pronóstico reservado. Fue una mítica figura de Central Córdoba de Rosario, pero su talento trascendió el fútbol de Ascenso y hasta brilló frente a la Selección Argentina. "La leyenda mejor contada" tuvo un triste y trágico final: el rosarino Tomás Felipe Carlovich falleció a sus 74 años como consecuencia del cobarde ataque que sufrió el miércoles, cuando un delincuente le robó su bicicleta y lo golpeó violentamente en su cabeza. Desde entonces se encontraba internado en terapia intensiva, en coma y con pronóstico reservado. Pero ayer no resistió una operación de urgencia. Carlovich era "el Trinche", una leyenda del fútbol rosarino y del Ascenso; una leyenda sin sustento de imágenes, pero que fue transmitida de boca en boca por generaciones hasta convertirse en un mito viviente. Dueño de una zurda talentosa, lírico en sus movimientos y generador de fútbol de calidad, Carlovich brilló especialmente en Central Córdoba de Rosario, pero tuvo su punto más alto cuando, como parte de un combinado rosarino junto a jugadores de Newells y Rosario Central, bailó a la Selección Argentina en un amistoso disputado el 17 de abril de 1974, en tiempos de preparación para el Mundial de Alemania de ese año. Aquel encuentro dejó una anécdota para la historia: en el entretiempo, el entrenador de la Selección Argentina, Vladislao "Polaco" Cap, se acercó a sus pares rosarinos para pedir que "saquen a ese 5" que sus dirigidos no podían detener. "Ese 5", claro está, era Carlovich. Fue marcado como el inventor del doble caño, el de ida y vuelta. Y muchos recuerdan como en un control más un sombrero de taco dejó en el camino a tres rivales en una misma acción. Desarrolló su carrera en el Ascenso y solo disputó cuatro partidos en Primera (uno en Rosario Central y tres en Colón). Central Córdoba de Rosario lo tuvo y lo tendrá para siempre como ídolo máximo y para él, jugar en el Charrúa "era como jugar en el Real Madrid". Deslumbró en los ´70 a Pelé, al punto que se rumoreó que el brasileño lo quiso llevar al Cosmos de Nueva York. También tuvo una oportunidad de pasar al fútbol francés. Meses atrás, Diego Armando Maradona, su ídolo, lo abrazó y le dijo: "Trinche, vos fuiste mejor que yo". César Luis Menotti lo citó a la Selección Argentina, pero él eligió irse al río. Desde España se interesaron por su figura y el prestigioso Informe Robinson de Canal Plus le dedicó un especial. "Acá en Rosario se han inventado un montón de cosas acerca de mí. Pero no son verdad... A los rosarinos les gusta contar cuentos. Algún caño de ida y vuelta habré hecho, pero no es para tanto", se desentendió alguna vez. "Yo siempre jugué igual, con las mismas ganas. A lo mejor ir a Francia o al Cosmos, posibilidades que tuve en su momento, me hubieran cambiado la vida. Para mí, jugar en Central Córdoba fue como jugar en el Real Madrid", explicó en otra ocasión, para dejar en claro que trascender no era su objetivo. Sin embargo, miles de historias agigantaron y agigantarán su mito. Porque, al fin de cuentas, "el Trinche" seguirá siendo "la leyenda mejor contada".

CARLOVICH JUNTO A MARADONA, EN LA ÚLTIMA VISITA DE GIMNASIA A ROSARIO. “FUISTE MEJOR QUE YO", LE DIJO EL DIEGO.





EL TRINCHE SOLO JUGÓ CUATRO PARTIDOS EN LA PRIMERA DIVISIÓN DE NUESTRO PAÍS. LAS CUATRO VECES DE CARLOVICH FRENTE A VILLA DÁLMINE En sus diferentes pasos por Central Córdoba, el Trinche jugó en cuatro ocasiones contra el Violeta. En el gran equipo de 1973 estuvo acompañado por dos jugadores que también brillaron en nuestra ciudad: Fachetti y Cassineiro. Villa Dálmine compartió muchos años con Central Córdoba de Rosario en diferentes categorías de Ascenso. Incluso, varios futbolistas supieron brillar aquí y allá. No fue el caso de Felipe Tomás Carlovich, cuya relación con el Violeta siempre fue de rivalidad. La primera vez que el Trinche enfrentó al equipo de nuestra ciudad fue el 21 de abril de 1973, por la 4ª fecha del Torneo de Primera C de ese año. Fue en Rosario, donde el Charrúa se impuso por 2-1. Luego, en la segunda rueda, igualaron sin tantos en Campana, nuevamente con Carlovich en el mediocampo de Central Córdoba. En esa temporada, el elenco rosarino coronaría una enorme campaña (26 victorias, 9 empates y solo 3 derrotas, con 91 goles a favor) con el ascenso a la Primera B, por entonces, segunda categoría del fútbol argentino. El Trinche fue una de las grandes figuras de ese equipo en el que brilló un exVioleta: Oscar Fachetti, quien había marcado 37 goles en sus dos años anteriores en Villa Dálmine (1971-72), se despachó con otros 37 en ese torneo de la Primera C de 1973 para convertirse en el goleador de la categoría. En tanto, uno de los socios de Carlovich en el mediocampo de ese gran equipo de Central Córdoba era Oscar Bautista Cassineiro, quien luego jugaría en Villa Dálmine entre los años 1978 y 1980 (102 partidos y 21 goles). Otro integrante de ese plantel Charrúa con pasado Violeta era el delantero José María Papalardo. El Trinche y el Violeta volverían a estar frente a frente en 1982, por la 12ª fecha del Torneo de Primera C. En aquel partido disputado el 3 de mayo en Campana igualaron 1-1 con tantos de Saucedo para el local y de Guerrero para el visitante. En la segunda rueda de ese campeonato también empataron 1-1, aunque Carlovich no fue de la partida en el Charrúa. En ese año 1982, Villa Dálmine sería campeón al golear a Luján en la última fecha y lograría el ascenso a la Primera B. Semanas después se le uniría Central Córdoba al ganar el Octogonal que definió el segundo ascenso. Así, el 23 de abril de 1983 se volvieron a enfrentar en Campana, por la 9ª fecha de la Primera B. Esa tarde, Carlovich fue titular en el elenco rosarino, aunque el equipo de nuestra ciudad se impuso por 2-1 con un doblete de Francisco Ramón Portillo. Fue la cuarta y última vez que el Trinche se midió ante el Violeta, ya que en la segunda rueda no estuvo en el triunfo de Central Córdoba. Curiosamente, ese año, ambos equipos seguirían el mismo camino, dado que fueron los dos conjuntos que descendieron a la Primera C.

EN 1973, CARLOVICH ENFRENTÓ DOS VECES AL VIOLETA. ESE AÑO BRILLÓ EN CENTRAL CÓRDOBA JUNTO A FACHETTI Y CASSINEIRO Y CONSIGUIÓ EL ASCENSO A PRIMERA B.

