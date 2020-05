NOTICIA RELACIONADA: Fútbol de Ascenso:

Murió el legendario ”Trinche” Carlovich En sus diferentes pasos por Central Córdoba, el Trinche jugó en cuatro ocasiones contra el Violeta. En el gran equipo de 1973 estuvo acompañado por dos jugadores que también brillaron en nuestra ciudad: Fachetti y Cassineiro. Villa Dálmine compartió muchos años con Central Córdoba de Rosario en diferentes categorías de Ascenso. Incluso, varios futbolistas supieron brillar aquí y allá. No fue el caso de Felipe Tomás Carlovich, cuya relación con el Violeta siempre fue de rivalidad. La primera vez que el Trinche enfrentó al equipo de nuestra ciudad fue el 21 de abril de 1973, por la 4ª fecha del Torneo de Primera C de ese año. Fue en Rosario, donde el Charrúa se impuso por 2-1. Luego, en la segunda rueda, igualaron sin tantos en Campana, nuevamente con Carlovich en el mediocampo de Central Córdoba. En esa temporada, el elenco rosarino coronaría una enorme campaña (26 victorias, 9 empates y solo 3 derrotas, con 91 goles a favor) con el ascenso a la Primera B, por entonces, segunda categoría del fútbol argentino. El Trinche fue una de las grandes figuras de ese equipo en el que brilló un exVioleta: Oscar Fachetti, quien había marcado 37 goles en sus dos años anteriores en Villa Dálmine (1971-72), se despachó con otros 37 en ese torneo de la Primera C de 1973 para convertirse en el goleador de la categoría. En tanto, uno de los socios de Carlovich en el mediocampo de ese gran equipo de Central Córdoba era Oscar Bautista Cassineiro, quien luego jugaría en Villa Dálmine entre los años 1978 y 1980 (102 partidos y 21 goles). Otro integrante de ese plantel Charrúa con pasado Violeta era el delantero José María Papalardo. El Trinche y el Violeta volverían a estar frente a frente en 1982, por la 12ª fecha del Torneo de Primera C. En aquel partido disputado el 3 de mayo en Campana igualaron 1-1 con tantos de Saucedo para el local y de Guerrero para el visitante. En la segunda rueda de ese campeonato también empataron 1-1, aunque Carlovich no fue de la partida en el Charrúa. En ese año 1982, Villa Dálmine sería campeón al golear a Luján en la última fecha y lograría el ascenso a la Primera B. Semanas después se le uniría Central Córdoba al ganar el Octogonal que definió el segundo ascenso. Así, el 23 de abril de 1983 se volvieron a enfrentar en Campana, por la 9ª fecha de la Primera B. Esa tarde, Carlovich fue titular en el elenco rosarino, aunque el equipo de nuestra ciudad se impuso por 2-1 con un doblete de Francisco Ramón Portillo. Fue la cuarta y última vez que el Trinche se midió ante el Violeta, ya que en la segunda rueda no estuvo en el triunfo de Central Córdoba. Curiosamente, ese año, ambos equipos seguirían el mismo camino, dado que fueron los dos conjuntos que descendieron a la Primera C.

Las cuatro veces de Carlovich frente a Villa Dálmine

