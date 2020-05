Breves: Deportivas

VOLVIÓ MESSI Lionel Messi completó ayer su primera práctica en las instalaciones del Barcelona desde el parate por la pandemia. Fue una sesión que duró una hora y media que realizó luego de haberse sometido 48 horas antes a los exámenes médicos y test de coronavirus. El rosarino, de 32 años, se presentó en las Ciudad Deportiva en su vehículo particular y vestido con ropa de entrenamiento, en un grupo de sólo tres jugadores que incluyó también al uruguayo Luis Suárez y al chileno Arturo Vidal, de manera que tuvieran el suficiente espacio para practicar y mantener la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias. Posteriormente, la Pulga se marchó sin cambiarse ni pasar por los vestuarios para ducharse, de acuerdo a lo establecido por el protocolo. El Barcelona es el líder de la Liga española con 58 puntos, dos más que su tradicional rival, el Real Madrid, luego de haberse jugado 27 fechas y cuando todavía restan 11 para el final de una liga que fue interrumpida en marzo. LAUTARO TAMBIÉN La Serie A de Italia también se prepara para volver al ruedo y algunos equipos regresaron a los entrenamientos. Este viernes fue el turno de Inter de Milán, con Lautaro Martínez (pretendido por el Barcelona) a la cabeza y todos los protocolos de seguridad necesarios para evitar continuar con la propagación del coronavirus. El Nerazzurro se ubica tercero en la liga italiana con 54 puntos y un partido menos que Juventus, líder con 63 unidades (Lazio es escolta con 62). COLCHONERO COMPLICADO El defensor brasileño Renan Lodi dio positivo de coronavirus y otros nueve jugadores del equipo presentaron anticuerpos este viernes, después de los estudios a los que se sometió el plantel de Atlético de Madrid para el regreso a los entrenamientos individuales. Lodi, de 22 años, está asintomático, pero presentó indicios de COVID-19 a finales de marzo, algo que le informó al club, y ahora deberá estar en cuarentena entre 10 y 14 días para someterse nuevamente a un testeo PCR ¿CINCO CAMBIOS? La FIFA y la International Board, el ente encargado del reglamento en el fútbol mundial, tomaron la decisión de permitir hasta fin de año la posibilidad de que haya cinco cambios en cada partido en vez de tres. Sin embargo, a través de su presidente, CONMEBOL salió al cruce del anuncio y puso en duda la aplicación de esta nueva regla, que según informó FIFA, quedó sujeta a la decisión de cada Asociación. "Nos toma por sorpresa esta medida, que no fue consultada con nuestra Confederación. Conmebol convocará a un panel de expertos para que la analice y presente sus conclusiones al Consejo, quien decidirá sobre la conveniencia de adoptarla en los torneos de Sudamerica", indicó Alejandro Domínguez a través de su cuenta de Twitter. SCOLA AUTORIZADO El basquetbolista argentino Luis Scola (40 años) fue autorizado a entrenarse a partir de hoy en "forma individual" con Olimpia Milano, en el marco de un eventual retorno de la competencia en la Liga Italiana (Legabasket). El departamento de prensa de la institución de Milan informó que los jugadores del equipo "han sido autorizados" a practicar en forma individual, pero que "no está previsto, por el momento" ninguna actividad grupal para el conjunto que dirige Ettore Messina.



Breves: Deportivas



