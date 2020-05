La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/may/2020 ¿Cómo acompañar a un familiar internado por Covid-19?







En el marco de la pandemia, muchas personas se han visto en la situación de tener a un familiar internado por coronavirus. Profesionales del Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario Austral explican cómo afrontar esta nueva instancia de vínculo, fundamental para el enfermo. El contexto actual de pandemia obligó a que muchas familias deban permanecer encerradas. Pero, la aparición de síntomas en alguno de los miembros, provocó su internación repentina y el quiebre de la rutina diaria. El problema surge entonces al querer comprender cómo acompañar a ese ser querido. El Dr. Marcos Suffriti, Jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario Austral y profesor de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, explicó que la internación de uno de los integrantes de la familia da origen a una nueva instancia en el vínculo. "Para los familiares, es difícil acompañar a la distancia", expresó, y agregó que "son los vínculos afectivos los que nos acompañan y sostienen aún más en tiempos de enfermedad y adversidad, como la que nos encontramos atravesando en ésta pandemia del COVID 19". El experto destacó que no existe una única manera de responder y/o acompañar frente a estas situaciones. Por eso, "que el familiar internado encuentre un espacio de escucha y comprensión de lo que le sucede es el primer paso en un proceso de adaptación, aceptación y superación de la situación adversa que atraviesa", aseguró la Dra. Josefina Carro Arias, médica del staff de Salud Mental del Hospital Universitario Austral. "Debemos tener presente la necesidad de contención que tienen en su déficit, no sólo por la situación subjetiva de enfermedad, sino también por el marco pandémico que rodea a todo el sistema vincular", sumó la Dra. Carro Arias. Así, la Licenciada María Inés Maidana, psicóloga del staff, detalló que es importante que, tanto los familiares como los profesionales, respeten y validen los sentimientos de ansiedad, angustia, enojo e impotencia que puedan surgir en el paciente. "La familia es también la contención del enfermo, y se puede acompañar más allá del confinamiento. El rol de cuidado sigue siendo fundamental aunque deba encontrar, ahora, caminos de ejecución diferentes", afirmó. Al no saber cómo será la evolución del paciente ni el tiempo de internación, el profesional expresó que no se deben alentar falsas expectativas. "Es relevante contar con un equipo de salud mental en la institución como soporte al paciente y su familia, así como también al equipo médico para fortalecer aspectos de la comunicación y contención del momento y a largo plazo", finalizaron las especialistas.



