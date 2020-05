La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/may/2020 NotiCMR:

Puericultura y crianza; simbiosis

El proceso madre e hijo es un proceso simbiótico, uno de los elementos necesita vitalmente al otro para ser y hay un tiempo en que es indispensable esa particular forma de asociación. Para poder verlo más claramente, deberíamos entender que en el momento del nacimiento se produce una separación física, es decir se separan los cuerpos independientemente del tipo de nacimiento, pero por largo tiempo esta será la única separación que se dará entre estos dos seres. Porque desde el punto de vista emocional, energético y espiritual estarán unidos en el mismo campo dimensional. De manera que todas las sensaciones, sentimientos, angustias, temores, que la mamá experimente en este período con mayor o menor intensidad, se verán reflejadas en el niño. El mundo del bebé será el mismo que el mundo de la madre, si ésta se encuentra bien sostenida, afectivamente comprendida y escuchada de manera solidaria y empática, estará en buenas condiciones de ocuparse ella misma de su bebé y esto es así en todos los casos, porque un niño que llega al mundo solo debe permanecer en este estado de simbiosis, o sea fusionado con el cuerpo materno. Para que esto ocurra deberemos comprender que ninguna mujer puede ni debe maternar sola a su hijo recién nacido. Necesita asistencia, compañía y disponibilidad de otra persona, que acompañe sin juzgar, ni se entrometa, que no interfiera en los cuidados, pero que simplemente esté presente, una persona que se encargue del hogar y de los compromisos externos, en el mejor de los casos puede hacerlo perfectamente la pareja o alguna mujer cercana a la familia, que pueda atender necesidades sutiles de la madre con su niño en brazos. Es importante aclarar que si esto ocurre el cachorro humano no necesita nada más. Lic. Analía del Mármol. Puericultora Universitaria. Terapeuta maternal - Centro Medico Rawson.

