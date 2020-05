Comerciante regaló leche y pan entre los vecinos del barrio

Roberto Monges, dueño de los autoservicios I y II, llevó adelante la iniciativa solidaria ayer en Dallera. "Acá no damos lo que nos sobra, sino lo que nos cuesta", expresó. "Usted va recibir mucho por dar", dice el joven mientras se aleja con dos bolsas en las manos. El sol apenas entibió el asfalto en el barrio Dallera y un grupo de vecinos se amucha frente al autoservicio "Don Francisco" aunque no para comprar, sino buscando un alivio entre tantas penas. "Acá no damos lo que nos sobra, sino lo que nos cuesta", anuncia el comerciante y comienza a repartir dos sachets de leche de primera marca y un kilo de pan por cabeza, chequeando a viva voz la fecha de vencimiento lácteo. Son más de $200 pesos en mercadería que planea entregar de manera gratuita a 50 personas. "Hay mucha gente afectada por la pandemia que tiene que trabajar y no puede. A ellos está dirigida nuestra ayuda", dirá más tarde a La Auténtica Defensa. No es la primera vez que Roberto Monges y su esposa Débora López dan muestra de su solidaridad. Hace tres semanas, cuando el uso de barbijos se volvió obligatorio para los vecinos de Campana, repartieron entre sus clientes unidades del codiciado insumo para prevenir el coronavirus. El gesto les costó 20 mil pesos. Monges está convencido que como comerciante tiene un rol social que excede hacer negocios en los barrios donde tiene sus locales. "Estos no son momentos como para aprovecharse de la gente, especular y robarle", repite. "Está todo difícil. Hay veces que te parte el alma. El otro día vino un nenito y me pide 20 pesos de pan. Son 200 gramos. ¿Cómo le voy a dar eso? Es un felipito. Le di casi un kilo, porque a lo mejor tiene hermanitos". La entrega de leche y pan de ayer tuvo su disparador en un episodio que Monges vivió en la semana: el secuestro de 160 litros de leche mientras las trasladaba de un local a otro. Una bromatóloga lo paró, pinchó un sachet y determinó que la mercadería viajaba 2,02 grados por encima del límite reglamentario. Todo a la caja de un camión y a la basura. "Entonces, les pido por favor no la tiren, que se las den a los chicos que la necesitan. Pero me dijeron que la tenían que romper y tirar", contó Monges. "Cuando vas al Yaguar o al Maxiconsumo en verano y te llevás una leche o queso en el baúl, ¿con qué temperatura llega a tu casa?", razonó para tildar de "injusto" el hecho. Pero la revancha de Monges fue solidaria y a pesar que de haber perdido miles de pesos en mercadería, poco días después regaló más. Y avisa: "Tal vez la semana que viene hagamos otra cosa".

