La Bioquímica como pieza clave en tiempos de pandemia

Sofía Sciuto

Sofía Sciuto tiene 26 años, luego de recibirse el año pasado actualmente trabaja en el Laboratorio Rimoli de nuestra ciudad y los sábados y feriados realiza guardias de bacteriología en el Sanatorio Otamendi. En diálogo con La Auténtica Defensa cuenta cómo se vive hoy el trabajo y lleva tranquilidad a los vecinos. "Un gran desafío con el que nos enfrentamos como sociedad hoy en día es lograr solidarizarnos con el otro". "Los tiempos están cambiando", decía Bob Dylan y ciertamente tenía razón. Una vez más un enemigo invisible ataca a la humanidad y la bioquímica, es la profesión que encabeza la línea de defensa. Los memoriosos podrán recordar la epidemia de poliomielitis de 1956 que obligó a la suspensión de clases, el misterio que rodeaba al síndrome de inmunodeficiencia adquirida a principios de los ochenta y la propagación de la gripe H1N1 en 2009. En todos esos casos fueron bioquímicos los primeros en identificar al enemigo, brindar respuestas e investigar una defensa definitiva. Si algo puede marcar la diferencia entre todas las pandemias sufridas por la humanidad y la actual de COVID-19 es, justamente, el increíble avance de la profesión. En este caso La Auténtica Defensa entrevistó a Sofía Sciuto (26), una vecina campanense recibida hace un año de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en la UBA, que nos comentó, desde su punto de vista cómo es su labor como una integrante del equipo de salud en tiempos de pandemia. "Los bioquímicos desempeñamos un rol fundamental en esta pandemia. Desde la identificación del agente causal de la enfermedad, su secuenciación, hasta la detección del virus en muestras de los pacientes. Detrás de cada positivo, hay un bioquímico realizando un análisis en el laboratorio con todos los cuidados y equipamiento que eso requiere". La joven comenta que durante la carrera fue ayudante de la cátedra de Microbiología clínica en el área de Bacteriología. Luego de recibirse en julio del año pasado comenzó a trabajar en el Laboratorio Rimoli de nuestra ciudad. Actualmente sigue trabajando allí y los sábados y feriados en el Sanatorio Otamendi, realizando guardias de bacteriología. A la par realiza un curso online sobre Infecciones severas y agentes multirresistentes dictado por ABA (Asociación Bioquímica Argentina) que comenzó durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, ya que tuvieron que suspenderse todo tipo de actividades y cursos presenciales. El estudio y la capacitación constante le brindan conocimientos y explica en la charla la efectividad de los test que tanto revuelo causó días atrás. "Hoy en día, el único test que se utiliza para diagnosticar COVID-19 es la PCR (reacción en cadena de la polimerasa) donde se busca material genético del virus en la muestra del paciente, es decir, se busca que el virus esté presente en la muestra tomada". Y agrega "se habla mucho de los tests rápidos que se están haciendo. Éstos no sirven como diagnóstico, ya que en vez de detectar al virus, detectan anticuerpos en la sangre del paciente. Los anticuerpos aparecen luego de unos días que se produce la infección, por lo tanto es muy probable que de un resultado negativo a una persona infectada recientemente (falso negativo). Sí son útiles a nivel epidemiológico para realizar análisis y estadísticas, como por ejemplo saber cuántas personas infectadas por el virus fueron asintomáticas". En síntesis la bioquímica asegura "más allá de todas estas medidas reforzadas que tomamos, con mis compañeros del Laboratorio Rimoli siempre decimos "lo simple es lo que más nos protege", es indispensable mantener una excelente higiene de manos y de ambientes, atender a los pacientes de una manera espaciada para evitar el amontonamiento, y hacerles un interrogatorio respecto a sus síntomas. Si no se logran mantener estas simples precauciones, todo lo demás pierde un poco el sentido". Sofía detalla que tanto las muestras de sangre como los hisopados generalmente son tomadas por los técnicos de laboratorio, que trabajan junto con el bioquímico en equipo, o por el mismo bioquímico. "Si bien siempre debemos tener muchos cuidados a la hora de la toma de muestra, con la situación que estamos viviendo actualmente tuvimos que reforzar todo tipo de protección, para cuidarnos a nosotros y a los pacientes". Se usan barbijos, guantes y protección ocular para cualquier muestra que se deba tomar. "En el caso de que se deba tomar una muestra respiratoria, o se trate de un paciente con sospecha de COVID-19, se usa una mayor cantidad de elementos de protección personal, como camisolín descartable o cofia para la cabeza". En su página Web la Asociación Bioquímica Argentina dice "Son esenciales en esta Pandemia, porque sin análisis no hay diagnóstico, sin diagnóstico es imposible detectar y aislar a los pacientes infectados para evitar la propagación del virus y sin los resultados de laboratorio es imposible el seguimiento de la enfermedad en los pacientes críticos" y Sofía opina "esta oración define nuestro rol perfectamente, tanto en la pandemia como en muchas enfermedades que requieren un diagnóstico y seguimiento en laboratorio. En el caso de la pandemia, además de detectar el virus y hacer el diagnóstico, también analizamos muestras de pacientes positivos con frecuencia, para ver si el virus sigue siendo detectado (el paciente continúa con la infección), o si ya no se detecta y resolvieron la enfermedad". Activa y curiosa, así se define y demuestra lo contenta que está aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Además destaca que le encanta trabajar en equipo, ya que lo considera "más productivo y divertido". "Un gran desafío con el que nos enfrentamos como sociedad hoy en día es lograr solidarizarnos con el otro, saber que aunque no formemos parte de la población de riesgo, igual debemos tomar las medidas de prevención necesarias y cumplir con el aislamiento; de esta forma vamos a poder cuidarnos entre todos y reducir el contagio".



"Un gran desafío con el que nos enfrentamos como sociedad hoy en día es lograr solidarizarnos con el otro". VACUNAS Y DONACIÓN DE SANGRE Ante la disponibilidad de vacunas y qué es lo que pasa a nivel mundo y Argentina comenta "el desarrollo de una vacuna no es fácil, algunas pueden tardar años, requiere de varias etapas en el laboratorio, mucho estudio y distintos ensayos. Actualmente hay varios países desarrollando y probando vacunas de distintos tipos. Espero que dentro de poco estén los primeros resultados". En relación a la donación de sangre recalca que "es importantísima en todo momento", y reafirma "siempre se necesitan donantes, más allá de la pandemia. Antes de donar, se le hace a la persona un cuestionario muy completo sobre enfermedades, antecedentes de viajes o contacto con personas con COVID-19 y síntomas, y en base a eso se decide si puede donar sangre o no. Se toman todas las precauciones para cuidar tanto al donante, como al receptor".

La Bioquímica como pieza clave en tiempos de pandemia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar