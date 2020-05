Un joven de 24 años se quitó la vida de un balazo, luego de discutir e intentar asesinar a una mujer de 23 de un disparo. El cuerpo del fallecido lo encontró la policía junto al arma, a pocos metros de la rotonda de la Ruta 6. Anoche pasadas las 21 nuestra redacción tomó conocimiento de un aparente suicidio que tuvo lugar en una calle paralela a la Av. Rivadavia, que sirve de acceso a la altura del Centro de Revisión Técnica de vehículos pesados CODEMA SRL. A unos 50 metros de la rotonda de Las Acacias, nuestro cronista se encontró con varios móviles policiales. Dentro de una zona vallada, podía verse el cuerpo sin vida de un hombre, tapado con una manta, un revólver a su lado, y una motocicleta negra Honda tipo enduro parada a un costado. Según los primeros reportes, se trata de Leonel Luquez (24), de profesión remisero y vecino de Las Acacias quien se habría quitado la vida de un balazo. La otra protagonista de la historia es Rocío Ruiz (23), también vecina de Las Acacias que según relatos y testimonios obtenidos en el lugar era acompañante en la moto manejada por Luquez. Habrían mantenido una discusión en el lugar, produciéndose un forcejeo en la oscuridad de la noche. Luquez habría disparado a su pareja para posteriormente, creyéndola muerta, suicidarse. Sin embargo y por suerte, el intento femicida no pudo consumarse y la mujer, que recibió un roce de bala en su cabeza, fue trasladada al Hospital San José por un móvil del SAME y se encuentra fuera de peligro. Interviene la UFI 3, a cargo de la Dra. Eleonora Day Arenas.

#Ahora drama pasional en la rotonda de Las Acacias, delante de la VTV. Una mujer de 23 años herida trasladada por SAME y un hombre de 24 muerto, según declaró ella: la fue a buscar a la casa, discutieron, le dijo "voy a terminar con esto" le rozó el disparo y luego él se disparó pic.twitter.com/a1l0J5Y4jn — Daniel Trila (@dantrila) May 10, 2020

Intento de femicidio y posterior suicidio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar