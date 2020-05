Continúan aplicando la vacuna antigripal a la población de riesgo

La vacuna está indicada para adultos mayores, personas con diabetes, EPOC y cardiopatías, entre otras enfermedades. Además, a niños menores de 24 meses como también el personal de salud expuesto. Quienes aún no se la hayan aplicado podrán hacerlo acercándose al Vacunatorio del Hospital Municipal o el CAPS de su barrio. Desde la Secretaría de Salud del Municipio informaron que continúa vigente la campaña de vacunación antigripal destinada especialmente a los grupos de riesgo. "Este año se cambió la estrategia dándole prioridad a los ancianos y al personal de salud", explicó la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi. Quien además aseguró que "ya se vacunaron a todos los residentes de los hogares de ancianos de la ciudad como también a la totalidad del personal de salud. En este caso, a todos los que están expuestos; es decir, no solo médicos sino también enfermeras, personal administrativo, de mucamas y de seguridad". Según detalló Penovi, también recibieron sus dosis –a raíz de su constante exposición ante numerosas personas- cajeras de supermercados y empleados de entidades públicas. Está previsto también que este jueves se apliquen vacunas a personal de entidades financieras estatales y trabajadores del servicio de recolección de residuos. "Es importante que la población de riesgo que incluye a adultos mayores, personal de salud o personas con diabetes, EPOC, cardiopatías, entre otras enfermedades, cuenten con una dosis de esta vacuna. Hay disponibilidad así que los convocamos a acercarse", cerró Penovi. ¿DÓNDE VACUNARSE? La vacuna antigripal podrá aplicarse en el vacunatorio del Hospital Municipal San José, de lunes a viernes de 8 a 15 y, los sábados, de 8 a 10. Además, está disponible en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de cada barrio. Allí, tendrán que acercarse a consultar el horario en cada caso. Se determinó que la vacunación se realizará en el momento que no haya consultas médicas para evitar la aglomeración de público en el lugar.

