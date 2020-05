Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. FAROLA CON CATARATAS "Farola esquina Namuncurá y Jujuy ¿qué posibilidades hay de que limpien la farola? Esta tan sucia que de noche parece que tiene una vela adentro. Muchas gracias", muestra Eduardo. RAMAS EN LA CALLE "Calle Formosa entre Giobellini y Cordeu (barrio Lubo). Este montículo está hace un mes en la calle. Ya fui a reclamar personalmente a las oficinas de La Fueguina ni una respuesta. ¿Cómo puede ser que yo mañana tengo que pagarle a un señor en un carro para que se lleve las ramas? Una vergüenza", muestra Darío. DE CANCHA A BASURAL "Belgrano y Gavazzi (barrio 9 de Julio) hay un terreno baldío el cual era usado como canchita de futbol…ahora por la cuarentena no se usa pero muchos vecinos desconsiderados lo utilizan como basural!! Es un amontonamiento de basura, falta total de conciencia social esas personas. Pido a la Municipalidad por favor tome cartas en el asunto", muestra Mónica.

SON BUENAS #Dato personal de Defensa Civil de #Campana trabajó hoy reforzando el vallado en #ElArcoDeCampana donde habían surcado la montaña de tierra, reforzaron el vallado removible para emergencias: Bomberos , Policía y Ambulancia de SAME y rellenaron el vallado de Colectora. pic.twitter.com/ueJARMOehr — Daniel Trila (@dantrila) May 9, 2020 #Dato noche de sábado en profundo silencio. Reinó la calma con el clima frío, ni un vehículo circulando en la ruta #Panamericana, las avenidas de la ciudad vacías. Notable acatamiento de la cuarentena. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/SZUeQp22EK — Daniel Trila (@dantrila) May 10, 2020

10 de Mayo de 2020:

Quejas Vecinales

