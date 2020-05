La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/may/2020 FdT-PJ:

Concejales del bloque Frente de Todos-PJ se refirieron al rechazo del oficialismo a distintos proyectos vinculados con la Pandemia, como el de fabricación de máscaras impulsado por la UTN, la UNLu y vecinos, o el de la creación de una Mesa de Entradas Virtual. "Lamentablemente el área de Desarrollo Social no cuenta con una estrategia propia para contener a la gente que más lo necesita, y se ha convertido en un centro de distribución de donaciones ajenas". Tras una nueva sesión del HCD, Concejales del Frente de Todos-PJ se refirieron al rechazo por parte del oficialismo de dos bloques relacionados con la lucha contra el Coronavirus. "Nuevamente los Concejales de Juntos por el Cambio votaron en contra de dos proyectos solidarios" señaló la Concejal Romina Carrizo, quien explicó: "uno de éstos, tiene que ver con una red de instituciones que se conformó entre la UTN, UNLu, y vecinos con impresoras 3D, quienes pidieron al Municipio rollos de acetato para confeccionar máscaras protectoras, y lo rechazaron. El otro proyecto, impulsaba la creación de una Mesa de Entradas virtual, con la cual los vecinos tendrían un espacio en donde presentar sus reclamos, los cuales hoy no son tenidos en cuenta ni resueltos por la Municipalidad, sin poner en riesgo a los trabajadores exponiéndolos a un contacto presencial". Por su parte, el Concejal y Presidente del Partido Justicialista, Oscar Trujillo, aseguró que "desde nuestro bloque hemos votado y acompañado todas las emergencias que el Ejecutivo necesitó aplicar para hacerle frente a esta pandemia. Sin embargo, no tuvieron ni una sola iniciativa propia, y pareciera que sólo atinan a tener un municipio funcionando con donaciones, la mayoría de grandes empresas, sin transparentar cuánto se recibe ni en qué gastan los recursos". "Creemos que el Municipio podría hacer mucho más que pedir donaciones", afirmó. Fue Marco Colella, edil de la oposición, quien también cuestionó el rol de la Secretaría de Desarrollo Social ante la situación que atraviesan los campanenses: "Lamentablemente una de las áreas más importantes en estos momentos no cuenta con una estrategia propia para contener a la gente que más lo necesita, y se ha convertido en un centro de distribución de donaciones ajenas. Es ante éstas situaciones donde queda en evidencia cuando la autoridad de un Municipio prioriza ubicar a sus familiares en puestos claves, sin ningún tipo de experiencia en la problemática, por sobre profesionales y vecinos con muchísimo conocimiento del tejido social y de la realidad de los sectores más vulnerables". "La realidad es que hoy en día tamaña responsabilidad está en manos de la hermana del Intendente, quien bien podría nutrirse de las iniciativas que proponemos en cada proyecto. Pero vemos que hacer política les pesa más que la responsabilidad que tienen sobre la ciudadanía, y prefieren no hacer nada antes que llevar a cabo o acompañar una idea que no les es propia" concluyó.



