PAGO AL FMI El Gobierno pagó un vencimiento por US$ 320 millones correspondientes a intereses del programa de préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El pago fue confirmado por un vocero del Banco Central (BCRA) y los próximos vencimientos del programa serán en agosto y noviembre. El cumplimiento de intereses con el FMI se produce en momentos que el país retrasó pagos similares de la deuda privada en dólares e intenta llegar a un acuerdo con los acreedores. La Argentina busca también acordar un nuevo programa con el FMI, para alargar vencimientos de pagos de intereses de la deuda que mantiene con el organismo. POSIBILIDAD EXTENDIDA Tras analizar la adhesión que hubo de parte de una parte de los bonistas, el Gobierno sostuvo que "la posibilidad de extender la oferta continúa vigente hasta el lunes" y señaló que, una vez vencido ese plazo, se definirán cuáles son "los pasos a seguir". "Como siempre, nuestro objetivo es asumir compromisos que podamos cumplir", enfatizó el presidente Alberto Fernández. Así, el mandatario indicó que este sábado por la mañana en la Residencia de Olivos hizo un repaso sobre "el avance de la reestructuración de la deuda" junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y remarcó: "Continuamos dialogando de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible". VACUNA NACIONAL La Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) realizará testeos para determinar la presencia del Covid-19 en animales domésticos y silvestres para la elaboración de una vacuna. Con los testeos, la UBA, según se informó, intentará determinar la presencia del Sars-Cov2, nombre científico del Covid-19, y otros coronavirus emparentados que vienen afectando hace dos décadas a la población, y participará en la etapa inicial de las pruebas de una vacuna experimental contra el virus que fue desarrollada por un grupo de trabajo de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. MÁS VUELOS Aerolíneas Argentinas informó que sumará más vuelos especiales para rescatar varados en el exterior y en este caso se suman a las operaciones Barcelona, Cancún, Bahía y Bogotá. El primero de los cuatro nuevos vuelos será a Barcelona, programado para el 12 de mayo y trasladará en su tramo de ida 243 residentes españoles y regresará dos días después con la misma cantidad de argentinos. Este es el segundo vuelo especial a la ciudad donde reina Lionel Messi, que no forma parte de las rutas regulares de Aerolíneas Argentinas desde febrero de 2018. En tanto, para el 17 de mayo se encuentra confirmado un nuevo vuelo hacia y desde Cancún, que a la ida llevará residentes mexicanos y que regresará al día siguiente con 243 argentinos varados. EPICENTRO REGIONAL Brasil superó los 10 mil muertos por coronavirus y se afianzó como epicentro de la enfermedad en América Latina, mientras continúan las críticas contra el presidente Jair Bolsonaro. En ese sentido, Bolsonaro, a pesar de los número negativos que registra el país por el Covid-19 volvió a desoír recomendaciones de autoridades sanitarias de evitar aglomeraciones e incluso desafió a los especialistas al remarcar que este fin de semana hará un asado para decenas de invitados.



