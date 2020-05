Efemérides del día de la fecha, 10 de Mayo

DÍA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Instaurado por la Iglesia Católica, este día tiene el propósito de reflexionar acerca del rol de los medios de comunicación y la conducta ética de quienes los impulsan como también su compromiso social. En tiempos en los que las fake news circulan en todo momento, los medios de comunicación se tornan indispensables para proveer al ciudadano información útil y confiable. Esta semana, en la misa matutina llevada a cabo en la Capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco rezó por los trabajadores de los medios de comunicación: "oremos hoy por los hombres y mujeres que trabajan en los medios de comunicación. En este tiempo de pandemia arriesgan mucho y el trabajo es mucho. Que el Señor los ayude en este trabajo de transmitir, siempre, la verdad". SE RETIRA EL "PUPI" ZANETTI Proveniente de una familia humilde y trabajadora de Dock Sud, Javier Zanetti empezó su carrera jugando en las inferiores de Talleres de Remedios de Escalada: "todos los días debía viajar a Remedios de Escalada para entrenar en las inferiores de Talleres, estudiaba y aparte trabajaba [junto a su padre] como albañil o repartiendo leche." Un año después de su debut, en el año 1993, el defensor arribó a Banfield, club en el que jugó hasta el año 1995 pues el Inter se lo llevó a Italia ese mismo año. Desconociendo su destino, el "Pupi" partió del país como un desconocido para convertirse en una figura emblemática del equipo italiano: "fue un gran reto para mí. Tenía 21 años, mucho por aprender y descubrir. Siendo tan joven, venir a una ciudad como Milán era realmente un desafío. Muchas cosas, además de la experiencia adquirida, me han ayudado a hacerme mayor y a madurar" comentó Zanetti en una entrevista de la "FIFA." Su humildad, habilidad y determinación le otorgaron la cinta de capitán y el cariño de los hinchas. A lo largo de los 18 años que permaneció en el Inter se consagró campeón de la Copa UEFA (1998), la Copa de Italia (2005, 2006, 2010 y 2011), la Supercopa de Italia (2005, 2006 y 2010), la Serie A (en las temporadas 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010), la Champions League (2010) y la Copa Mundial de Clubes (2010). En el año 2014 anunció su retiro: "sentí que llegó el momento. Porque el fútbol me dio muchísimo y lo disfruté todo. Porque después de la lesión [en abril de 2013 en el tendón de Aquiles] me propuse demostrar que podía regresar y volver a ser competitivo. Y lo hice. Me siento completo y realizado" manifestó en una entrevista de "La Nación." Así, en la victoria del Inter 4 a 1 frente a Lazio, "Il Capitano" colgó los botines: "retirarse cerca de los 41 años sintiéndose vigente no tiene precio. Para mí, es un inmenso valor, y ahora era el momento justo. Y es muy difícil acertar cuándo es el momento". SE LANZA "LIVE AT RIVER PLATE" Un día como hoy en el año 2011, se lanzaba el DVD "Live at River Plate" de "AC/DC." Dirigido por David Mallet y producido por Rocky Oldham, el mismo se grabó en los tres recitales que dio la banda australiana en "El Monumental", en el marco del "Black Ice World Tour", en el año 2009. Al respecto de la elección de estos conciertos, Angus Young manifestó en una entrevista de "Clarín": "fue una decisión que tomamos antes de empezar el tour, luego de que nos lo sugiriera la gente de la compañía discográfica, con la referencia que tenían de cómo nos recibió el público la primera vez que tocamos allí […] El público en Buenos Aires es muy apasionado."Entre las canciones se encuentran "T.N.T", "Highway to hell", "Hell Bells", "Back in black" y "Rock ´n´ roll train".



Efemérides del día de la fecha, 10 de Mayo

