Una niña abordó un avión para viajara cierto país, llamando la atenciónde todos, porque estaba "sola". Subió al avión con boletoen mano, buscando su asiento y sesentó al lado de Graciela. Se veía una niñamuy educada, segura e inteligente. Ella miró a Graciela, sonrió, sacó un libro y comenzóa dibujar, pintar y colorear. A pesarde su corta edad, (como mucho unos8 años), no presentaba rasgos deansiedad ni nerviosismo al despegarel avión. El vuelo no fue muy bueno,hubo tormenta y mucha turbulencia.De pronto una sacudida fuerte, ytodos estaban muy nerviosos, perola niña mantuvo su calma yserenidad en todo momento. ¿Cómolo hacía?, ¿Por qué su calma? Hastaque una mujer frenéticamente le preguntó:¡Niña! ¿No tienes miedo? - "Noseñora", contestó la niña, y mirando su libro de pintar le dijo:"Es que mi padrees el piloto" ...fue allí que se escuchó un ¡Ahhhhh!!! A lo largo del camino nos vamos aencontrar con sucesos que nossacudan como en una turbulencia.Habrá momentos en los que noveremos el terreno sólido y nuestrospies no pisarán un lugar seguro. Tal vez noveremos dónde sostenernos,y estaremos inseguros. Pero para los que creemos en Dios, en esostiempos tenemos presente que"nuestro Padre (Dios) es el piloto". A pesarde las circunstancias, si así lo creemos, nuestras vidasestarán puestas en sus manos, el creador, nuestro salvador. Así quela próxima vez que llegue unatormenta a tu vida, o si en estemomento estás pasando por una, alza tu mirada al cielo, Confía, y dipara ti mismo/a: ¡Mi Padre es el piloto! ¿Tú tienes a Dios como tu padre, y piloto de tu vida? Si no tienes esa seguridad, es el momento de buscarlo, para que tengas donde agarrarte, en quien confiar, en esos momentos difíciles que, a todos, tarde o temprano nos tocan. "Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá". (Mateo 7;7)…"Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón". (Jeremías 29:13) Entonces podrás experimentar esa paz que necesitas, porque confiarás en que tu Padre estará a cargo. "Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús". (Filipenses 4:7) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489.427296 /437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy "El piloto de avión"

Por Luis Rodas

