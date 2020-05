Un aniversario es un momento para celebrar las alegrías de hoy, las memorias del ayer y las esperanzas del mañana.

Hoy no estamos alegres. No vamos a festejar como lo habíamos planeado. Compartimos el temor y la incertidumbre de todo el planeta ante esta amenaza nueva y desconocida. No obstante. podemos celebrar las memorias de ayer y recordar aquel 8 de mayo de 2010 cuando, un grupo de laicos convocados por P. Federico, nos propusimos acompañarlo en un maravilloso proyecto de construir un espacio para el desarrollo y la promoción social de niños y familias de la comunidad. Y arrancamos de cero. Estaba todo por hacer: buscar recursos, levantar paredes, pisos, techos, equipar cocina, comedor, salones, armar talleres…

En un corto tiempo un grupo de hombres y mujeres brindando su tiempo, capacidad y esfuerzo sumado al apoyo y colaboración de bienhechores, instituciones públicas y privadas pusieron en marcha Casa de Dia. Muy pronto se colmó de niños, niñas, adolescentes, y familias que hoy encuentran alternativas distintas de la mano de colaboradores y voluntarios que comparten el carisma de nuestro querido Padre Aníbal. Ellos tienen un corazón bien formado: saben amar, compartir y ayudar. Sabemos que habrá un mañana mejor y nos estamos preparando para la nueva forma de vida que debemos compartir. Tenemos fe que esta crisis nos ayude a transformar la conciencia colectiva. Aparecen señales luminosas que reavivan la llama de la esperanza. Yo adhiero a ellas.

GRACIAS PADRE FEDERICO Y A TODOS LOS COLABORADORES POR PERMITIRME CAMINAR JUNTO A UDS EN ESTE

MARAVILLOSO ESPACIO DURANTE ESTOS 10 AÑOS.

Palabras de la Presidente de la Comisión Directiva de CASA de DÍA PADRE ANÍBAL, Sra.LAURA GARCIA, el 8 de mayo de 2020 con motivo del décimo aniversario de la Institución.