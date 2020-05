El 9 de mayo de 1998 comenzó a disputar ante Libertad de Sunchales la serie final del TNA de aquella temporada. La ajustada derrota en cinco juegos le robó el sueño del ascenso. Y, a su vez, marcó el adiós del club de la estructura de la Liga Nacional. El gran hito deportivo en estos días de pandemia y aislamiento social está siendo la emisión "The Last Dance", el brillante documental producido por ESPN sobre la carrera deportiva de Michael Jordan y, en especial, sobre aquella campaña 1997/98 de la NBA que concluiría con el segundo tricampeonato de los Chicago Bulls. Como se especulaba que sería el final de esa dinastía se habilitó una producción especial que siguió toda la temporada al equipo y, particularmente, a Jordan. Al mismo tiempo de aquella campaña, en nuestra ciudad también estaba transcurriendo un "Último Baile" basquetbolístico: aunque nadie lo sospechó de entrada, Siderca de Campana atravesó en ese mismo período su última experiencia en el Torneo Nacional de Ascenso (TNA), segundo escalón del básquet argentino. Y lo hizo con un sueño que extendió hasta el partido final de la temporada, quedándose a tan solo una victoria de un histórico ascenso a la Liga Nacional. "El metalúrgico", tal como era conocido el equipo de la calle Chiclana, había llegado en 1988 a la Liga B, por entonces, segunda categoría del básquet argentino (poco después se transformó en el TNA). Eran tiempos de mucho entusiasmo en el país en torno a este deporte: apenas tres años antes, en 1985, había comenzado a disputarse la Liga Nacional. Una idea de León Najnudel que generó una revolución y que permitió el desarrollo de una generación que logró una de las mayores hazañas del deporte argentino: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En nuestra ciudad, la participación de Siderca en el TNA permitió ver en acción a muchas figuras que habían brillado a nivel nacional con anterioridad y también a jóvenes que, años después, se convertirían en estrellas. Entre otros, a dos integrantes de aquella Generación Dorada como Rubén Wolkowyski y Pablo Prigioni. Sin embargo, el sueño de llegar a la cúspide de la pirámide del básquet argentino siempre pareció eso en Campana: un sueño. A excepción de la temporada 1995/96 en la que se contrataron figuras de la talla de Miguel Cortijo y Marcelo Duffy, los planteles del "metalúrgico" eran propios de un equipo cuyo principal objetivo era sostenerse en la categoría. Y algo de ello se repitió cuando se encaró la temporada 1997/98. Se mantuvieron algunos nombres de la campaña anterior, como el base Pedro Casermeiro, el ala-pivot Santiago Dubois y el estadounidense Frederick West, y se sumaron el joven escolta Juan Manuel Locatelli (arribado desde Quilmes de Mar del Plata) y el experimentado alero Walter Guiñazú (de experiencia en Europa y la Liga Nacional). En ese quinteto se apoyó Ricardo Palacio, quien después de muchos años como jugador en Siderca y tras entrenar a las divisiones formativas y al equipo Sub 23 (Campana Basquet) que participaba en simultáneo del Provincial tuvo su oportunidad al frente de la Primera División en el TNA. El plantel se completaba con muchos jóvenes: encabezado por Nelson Ingles (el sexto hombre), ese grupo también estaba integrado por Hernando Salles, Marco Dell´Acqua, Federico y Andrés Horst, Mariano Di Lallo, Roberto Schramm, Gerardo Barrera y Rubén Runke. Aquella temporada del TNA contó con la participación de clubes con mucha historia, como Echagüe de Paraná, Independiente de Neuquén, Instituto de Córdoba, San Andrés y Lanús. Y otros en crecimiento, que luego serían campeones de la Liga Nacional como Libertad de Sunchales y Ben Hur de Rafaela. En ese contexto, Siderca fue desandando una temporada con altibajos, tratando de encontrar química de conjunto y su mejor rotación. Y a medida que fue consolidándose en lo colectivo, las individualidades crecieron y llegaron las victorias que le permitieron al equipo no solo instalarse en el TNA 1 (etapa que disputaban los ocho mejores de la primera fase), sino transformarse también en un protagonista del certamen, superando incluso problemas económicos de la institución que amenazaron ese buen andar. Así, cuando llegaron los playoffs, el momento decisivo del torneo, el elenco de nuestra ciudad se encontraba en gran forma después de haberse quedado con el segundo mejor record de la temporada. Y lo demostró con contundencia: en Cuartos de Final barrió 3-0 a La Unión de Colón y luego, en semifinales, también barrió a Newell´s Old Boys de Rosario. Entonces, Siderca se convirtió en el primer finalista del certamen y quedó a la espera del ganador del otro duelo semifinal entre Libertad de Sunchales y Estudiantes de Santa Rosa, que se definió en el cuarto juego en favor del equipo santafesino. Ése fue el preámbulo de la serie final que comenzaría el 9 de mayo de 1998 en Sunchales, dado que Libertad se había quedado con el "1" de la fase regular. Y esa localía terminaría siendo determinante en un marco de notable paridad. Los dirigidos por Gonzalo García ganaron 79-77 el primer juego y 67-65, el segundo. En ambos, "el metalúrgico" contó con chances de victoria y todavía se recuerda con dolor un lanzamiento triple de Casermeiro que pudo haber cambiado la historia. Después de esos dos primeros encuentros, la serie se trasladó a Campana. Las derrotas no afectaron las expectativas en nuestra ciudad y el público local colmó el gimnasio de la calle Chiclana, donde Siderca se hizo fuerte y devolvió gentilezas: se impuso 75-64 en el tercer partido y por 72-69 en el cuarto. Así forzó un quinto y decisivo juego. La gran final se disputó el 18 de mayo en Sunchales. Ese día, la tranquilidad de la ciudad santefesina se vio alterada por la gran cantidad de campanenses que arribaron repletos de ilusiones. Muchos de ellos, incluso, se quedaron sin poder acceder al "Hogar de los Tigres". Aquella noche se dio otro juego marcado por los nervios y la paridad, aunque Libertad comandó casi siempre el tanteador, marcando diferencias en el último cuarto cerca de los canastos. En los instantes finales, Siderca respondió con buenas defensas y coraje para forzar infracciones, aunque dos libres fallados (uno por Ingles y otro por Casermeiro) lo dejaron sin la posibilidad de disponer de una posesión ofensiva para nivelar el marcador. Por ello, dos libres de Bortolotti sellaron el 75-71 final que desató el festejo del conjunto de Sunchales. Para Siderca, la tristeza fue enorme. Y se agrandó todavía más pocos días después, cuando se conoció que el club, debido a problemas económicos-institucionales, no seguiría en el básquet profesional y vendería la plaza. Por ello, la promoción frente a Belgrano de San Nicolás (anteúltimo de la Liga Nacional) resultó anecdótica y la derrota 3-0 prácticamente nadie recuerda. Para entonces, "El Último Baile" ya se había consumado.

EL PLANTEL DE AQUELLA TEMPORADA. PARADOS: PABLO GANGI (ASISTENTE), RICARDO PALACIO (ENTRENADOR), RUBÉN RUNKE, JUAN MANUEL LOCATELLI, SANTIAGO DUBOIS, FREDERICK WEST, GERARDO BARRERA, WALTER GUIÑAZÚ, NORBERTO SANTANA (MÉDICO) Y JULIO CÉSAR BONESI (PF). ABAJO: MARIANO DI LALLO, HERNANDO SALLES, ROBERTO SCHRAMM, PEDRO CASERMEIRO, FEDERICO HORST Y NELSON INGLES. FALTAN MARCO DELL´ACQUA Y ANDRÉS HORST.





LA PUBLICACIÓN DE LA AUTENCIA DEFENSA.



Básquet:

A 22 años de "El último Baile" de Siderca

