La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/may/2020 Fútbol Infantil:

Una distinta diversión; las figu

Por Néstor Bueri











Néstor Oscar Bueri

No sé cómo llegaron a mis juegos diarios y no sé cómo aparecieron para entretener mis tardes de amigos en competencia. Seguro que fue después de descubrir a la pelota como ideal compañera de diversión y que debe haber sido a la par de jugar a la bolita en un tramo de tierra cualquiera. No tengo una imagen ni tampoco una fotografía mental de cómo fue esa primera vez, porque con la pelota se inventaban juegos distintos todos los días: "las cabezas", al "cordón", al "hoyo –pelota", "mete gol va al arco" y miles más. Pero cómo llegaron a mí las dichosas figuritas, no me acuerdo. Sé que la puerta de la librería de "Kelo", en la calle Jean Jaures, tenía un cascabel que anunciaba un nuevo cliente y que se cerraba sola. Bastaba cualquier mandado con orden materna para agregarle a la compra un paquete de figuritas y un álbum que prometía una pelota de cuero si se llenaba. Así fue que ese entretenimiento, a veces, era descanso de tanta pelota gastada. Jugar a las figuritas era un partido corto, "la medida", "el puchero", "el espejito", "la tapadita" y así pasábamos las tardes, con el fin de jugar, divertirse y obtener figuritas para tener una pelota de cuero nueva. Cambiar figuritas con otro era tener la vista y las manos rápidas, mientras uno pasaba las figuritas de mano a mano en forma acelerada, había que mirar bien y conocerlas bastante como para decir "la tengo, la tengo, la tengo, ¡pará! Esa no la tengo". Y así se completaban las hojas del álbum con jugadores de futbol, equipo por equipo. Pero lo que se descubría con el tiempo, siendo cuestión de reuniones y discusiones, era averiguar y encontrar cuál era la difícil. Siempre había una figurita difícil, la que hacía a veces imposible llenar el álbum. Noches sin dormir, enormes caminatas, porque ese pibe en la otra punta del barrio la tenía y ¿cuánto costaba esa figurita? ¿Casi todas las mías? Comprar varios paquetes y ver que no salía era la destrucción mundial, era la marcha de la bronca completa. Un zaguero de Platense, Juan Carlos Piris, era la difícil de ese momento. No había forma de que saliera escondida en algún paquete que traía cinco figuritas y lo que lograba era agrandar mi stock de repetidas. Al final de cuentas, cuando se terminaba el momento, uno había gastado en figuritas lo que valían dos pelotas de fútbol más o menos. Pero valía la pena la diversión Hoy quedaron en el olvido y no solo eso: ningún niño y más de un adolescente sabe que existieron. Tampoco se podría poner en práctica con el futbol actual. Muy jóvenes parten los jugadores de sus equipos formadores. El dinero ambicionado y su entorno de intereses mayúsculos lo hacen emigrar rápidamente a Europa, lo que haría que un jugador en una figurita de su equipo actual en poco tiempo sería historia. Jugar a las figuritas y jugar a la pelota no era lo mismo, como tampoco eran los mismos sentimientos según el resultado, pero jugar a las "figu" mezclaba pérdida y revancha, como la vida misma, la que se quedaba en ese paredón de "puchero", "tapadita" y "medida". ¡Hasta la próxima! Néstor Bueri / Psicólogo Social

Fútbol Infantil:

Una distinta diversión; las figu

Por Néstor Bueri

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar